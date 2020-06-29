ЄС може знову закрити кордони: названо важлива умова

У Німеччині попередили про те, що подальше поширення пандемії коронавирусной інфекції може призвести до нового часткового закриття державних кордонів європейських держав.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про ймовірність повторного перекриття кордонів в окремих країнах Європейського союзу через коронавирусной інфекції. Він назвав причини, які можуть вплинути на прийняття подібного рішення лідерами європейських держав.

«Не можна виключати ще одного закриття кордонів, якщо кількість заражень в одному регіоні ЄС буде значно вище, ніж в іншому», — зазначив Хайко Маас.

При цьому чиновник заявив про те, що для такого ходу буде потрібно координація всіх членів Європейського Союзу. Такі заходи потребують погодження членів ЄС, щоб не допустити повторення того, що сталося в березні, коли більшість європейських країн закрив кордони, щоб не допустити поширення епідемії.