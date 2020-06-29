Позов проти судді Гольнік, яка викривала корупцію: важливе рішення ВСУ

У 2017 році суддя Лариса Гольнік заявила про спробу підкупу у справі, яка розглядала. Тоді вона кілька разів зверталася до НАПК з проханням захистити її як викривача корупційного злочину.

Адже її голова суду Олександр Струков не тільки морально тиснув на Гольнік, але і перешкоджав її участі в засіданнях по корупційній справі. Про це у своєму відеоблозі «Честь і НЕчесть» на 24 каналі розповіла Ірина Шиба.

Вона зазначила: коли Гольнік приходила на засідання, той фіксував їй «прогули». Крім того, не давав судді відпустку, зменшував зарплату і навіть подав дисциплінарну скаргу, із-за якої вона не змогла взяти участь у конкурсі Антикорсуд.

Закон про запобігання корупції захищає викривачів корупції від переслідування і тиску з боку керівників. А дії Струкова вв щодо Гольнік мали всі ознаки переслідування,– зазначила Шиба.

І додала, що результати перевірки в НАПК підтвердили численні випадки порушення прав Гольнік. Більш того, Нацагентство звернулося з приписом ст Вища рада правосуддя, в якому просило залучити Струкова до дисциплінарної відповідальності.

«Звичайно, сам Струков цього рішення обурився і подав позов до суду. Він заявляв, що Гольнік не є викривачем, тому що у неї немає ні одного документа від НАПК про отримання такого статусу», – підкреслила експерт.

За її словами, 11 червня судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду відхилили позов Струкова повністю. Вони відзначили, що його заяви є безпідставними і підтвердили, що Гольнік є викривачем корупції.

Шиба підкреслила, що доповідачем у справі був суддя Мирослава Білак. Напередодні вона прийняла ще одне гідне поваги рішення: захистила право громадськості на інформацію про звільнення нечесних суддів.



Премію «Честь тижня» отримала суддя Мирослава Білак

Автор відеоблогу розповіла, що раніше фундація DEJURE звернулася до ВСП з проханням надати список суддів, які не пройшли квалифицирование і повинні бути звільнені, а ще список тих, кого ВСП реально звільнив.

За 2 роки оцінювання його не пройшов всього 171 суддя. Однак досі ВСП звільнив лише 43 з них, а щодо інших або затягує розгляд подання, щоб дати можливість втекти у відставку, або взагалі відмовляється їх звільняти,– зазначила Шиба

«Звичайно, у ВСП не захотіли надавати повну інформацію про звільнених і відмитих, тому ми подали позов до суду. Колегія суддів на чолі з Білак визнала відмову ВСП у наданні такої інформації незаконним і зобов’язала надати всі дані, запитувані DEJURE», – підсумувала експерт.

Премію «Честь тижня» отримує суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Мирослава Білак за захист судді-викривача і права на доступ до публічної інформації.

Лауреатів премії антипремії визначає громадська організація «Фундація DEJURE», яка моніторить хід судової реформи і домагається очищення суддівських лав.