Эпидемиологи обнаружили места, в которых коронавирус живет до 25 дней

Результаты исследования, проведенного эпидемиологами Йельского университета в сотрудничестве с польскими и британскими коллегами свидетельствуют о том, что коронавирус нового типа при попадании в речную воду способен выживать в течение 25 дней.

Препринт этой научной работы опубликован в понедельник, 22 июня, медицинским порталом medRxiv (перевод – newsru.co.il).

Исследователи оценивали продолжительность жизни вируса в водоемах при условии попадания в них сточных вод, а также риск инфицирования в случае контакта с зараженной водной системой.

Отметим, что сточные воды могут напрямую попадать в систему водоснабжения при крупных утечках, сбоях в работе очистных сооружений или же в условиях их отсутствия.

Такого рода аварии происходили во время пандемии коронавируса в штатах Джорджия, Флорида и Нью-Йорк, а также в Андалусии, Испания.

“Природные водные системы могут служить каналом передачи SARS-CoV-2 … Мы пришли к выводу, что вирус может оставаться стабильным до 25 дней”, – говорится в исследовании, о котором также сообщает информационное агентство РИА “Новости”

: charter97.org