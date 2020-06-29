Меркель: Росія веде гібридні війни і використовує методи дестабілізації

«Гібридні війни і методи дестабілізації» — така модель поведінки Росії. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, її цитують DW і Die Süddeutsche Zeitung.

За словами Меркель, РФ вдається до поширення «дезінформацію», про що зокрема свідчить недавній кривавий інцидент в Берліні, коли в серпні минулого року в центрі німецької столиці був застрелений громадянин Грузії чеченського походження Зелімхан Хангошвили, нагадала Меркель. Вона додала, що прокуратура Німеччини висунула проти уряду Росії звинувачення в замовному вбивстві.

Однак «стратегічне вплив Росії велике в таких країнах, як Сирія і Лівія, які знаходяться в безпосередній близькості від Європи», визнала Меркель. За її словами, це одна з вагомих причин «продовжувати конструктивний діалог з РФ і прагнути до співпраці».

Нагадаємо, Хангошвили був застрелений в берлінському парку Малий Тіргартен 23 серпня 2019 року. Передбачуваний вбивця, громадянин Росії, був затриманий у Берліні в той же день. Хангошвили в РФ був оголошений в розшук за звинуваченням у тероризмі.