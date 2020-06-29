ПФР відправить росіянам нові «путінські» виплати вранці 1 липня — останній день голосів

«Не потрібно пояснювати, яка подія у нас в країні станеться в цей день»

ПФР відправить росіянам нові «путінські» виплати вранці 1 липня — останній день голосування за поправки

Нова «путінська» виплата в 10 тис. рублів сім’ям з дітьми до 16 років повинна надійти на рахунки росіян вранці 1 липня, в останній день голосування за внесення змін до Конституції РФ. Виплати повинні початися о п’ятій ранку. Про це йшлося на закритій нараді керівництва Пенсійного фонду Росії 23 червня. Запис наради є в розпорядженні Znak.com.

Нарада дистанційно проводив голова правління Пенсійного фонду Росії Максим Топілін. Він сказав, що вся підготовча робота за новою виплати повинна бути завершена до кінця дня в неділю (28 червня). За його словами, в роботі будуть брати участь федеральне казначейство і найбільші банки — Ощадбанк і ВТБ.

«Поки ви повинні готувати призначення і виплати з термінами на 30-е число, — сказав Топілін. — Я думаю, що мені не потрібно пояснювати в прямому ефірі, чому 30-е число. Ви знаєте, що у нас відбудеться першого числа [липня]. Яка подія в країні відбувається першого числа».

«Ми готуємося до виплати першого числа по взаємодії з казначейством і банками. […] Але при цьому ми нікому ніколи не говоримо про те, що ми першого числа виплатили багато. Ми говоримо, що платимо і платимо. Ніхто не акцентує ніде, ні в ЗМІ, тему першого числа! Колеги, всім зрозуміло в регіонах? Це не має в пресі звучати в зв’язці з першим числом. Це просто наша поточна робота, ми повинні її зробити, але це як би така історія», — пояснив голова ПФР.

«Ми будемо передавати в казначейство 29-го (червня), скарбники в банки будуть передавати 30-го, а банки будуть платити вранці першого (липня). Вночі, з п’ятої ранку першого числа. Перше число у нас точно так же робочий день, причому він розпочнеться о 4-5 ранку за місцевим часом. Отримувати люди будуть першого», — ще раз уточнив Топілін.

В іншій частині наради обговорюється, що такий графік виплат доведений до державних банків — Ощадбанку і ВТБ. Судячи з запису, виплатити допомогу в цей день технічно і організаційно непросто, однак чиновники збираються докласти всі зусилля, щоб платежі прийшли вчасно.

Чому 1 липня — це так важливо

1 липня в Росії — основний день голосування за поправки до Конституції, головна з яких — «обнуління» строків президента Володимира Путіна. Влада зацікавлена в тому, щоб якомога більше людей прийшли на дільниці і підтримали поправки.

Про те, що російські сім’ї з дітьми отримають додаткову виплату, Володимир Путін повідомив під час звернення до громадян Росії 23 червня. «І нарешті, найбільш масштабним заходом підтримки стала одноразова виплата у червні 10 тис. рублів на кожну дитину від трьох до 16 років, — сказав він. — Ці кошти в скрутну хвилину стали підмогою для російських сімей. Разом з тим економіка в повну силу ще не заробила, а безробіття підросла. Труднощі ще не відступили. У цьому зв’язку вважаю за необхідне ще раз, в липні, виплатити додатково по 10 тис. рублів на кожну дитину від народження до 16 років. У загальній складності цієї мірою можуть скористатися російські родини, в яких росте близько 28 млн дітей».

Znak.com відправив в ПФР запит з проханням прокоментувати рішення про виплату саме 1 липня.