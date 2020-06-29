Туристам запропонували злітати в космос на повітряних кулях

Вже в наступному році інженери з США перевірять, чи можна буде доставити людей в стратосферу на повітряній кулі. Проектом займає компанія-стартап Space Perspective

В ході випробувань гігантський аеростат вознесеться на 30 км від Землі.

Повітряна куля назвали “Космічний корабель “Нептун” – Spaceship Neptune. Очікується, що перші польоти туристів на ньому почнуться в 2024 році.

Круїз на “Нептуні” триватиме шість годин і буде дорогим задоволенням – кожному бажаючому піднятися в стратосферу доведеться розщедритися на $125 тис., пише «Новий час».