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Туристам запропонували злітати в космос на повітряних кулях

29.06.2020

Туристам предложили слетать в космос на воздушных шарах

Вже в наступному році інженери з США перевірять, чи можна буде доставити людей в стратосферу на повітряній кулі. Проектом займає компанія-стартап Space Perspective

В ході випробувань гігантський аеростат вознесеться на 30 км від Землі.

Повітряна куля назвали “Космічний корабель “Нептун” – Spaceship Neptune. Очікується, що перші польоти туристів на ньому почнуться в 2024 році.

 

Круїз на “Нептуні” триватиме шість годин і буде дорогим задоволенням – кожному бажаючому піднятися в стратосферу доведеться розщедритися на $125 тис., пише «Новий час».

 

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