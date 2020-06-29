Фактор, повышающий риск рака горла

Ученые из Великобритании определили фактор, который повышает риск развития у человека рака горла. Проводилось исследование специалистами из Оксфорда.

В эксперименте ученых были задействованы не менее 1,7 тысячи граждан. Все они прошли обследование на наличие антител к E6, он считается одним из ведущих протеинов ВПЧ. В итоге удалось выяснить, что указанное соединение способно уничтожать часть иммунитета, несущую ответственность за защиту от онкологии. Как итог, папилломавирус человека повышает вероятность образования в клетках злокачественных изменений.

В ходе исследования было установлено, что у 135 испытуемых из общего числа добровольцев успели развиться опухоли в горле. Антитела эксперты сумели обнаружить у 35%, в то время как среди здоровых граждан соответствующий показатель составил лишь 1%. Предполагается, что ответственность за развитие инфекции несет ВПЧ-16. В мире насчитывается порядка сотни видов рассматриваемого патогена, но все они способны похвастаться схожими характеристиками.

: Новости Ю