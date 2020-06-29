МЗС США направив ноту протесту Росії у зв’язку з початком будівництва бази ВМС у Венесуелі

За повідомленнями ЗМІ, рішення про початок будівництва російської військової бази у Венесуелі (конкретно мова йде про пункті розміщення підводних ракетоносців атомного флоту) було прийнято ще минулої осені.

Раніше про це повідомляв також один із заступників Сергія Шойгу Микола Панков, виступаючи перед Державною Думою Російської Федерації. Такі звістки викликали вельми бурхливу реакцію у Сполучених Штатах.

США офіційно заявили про невдоволення на адресу Росії по дипломатичній (Держдеп) і військову (Пентагон) лініям.

По лінії Держдепу Росії було запропоновано відмовитися від цієї затії”, щоб “не нагнітати далі” ситуацію в регіоні. Військове відомство “наших партнерів” (Пентагон) заявило про можливість нанесення удару по майбутній військовій базі.

Особливу пікантність” ситуації дав новий виток американської військово-політичної кампанії проти Венесуели. Чергова спроба держперевороту (з прямою участю американських військових і спецслужб США) знову зазнала фіаско. За повідомленнями ЗМІ самої Венесуели, допомогли припинити вторгнення російські військові Сил Спеціальних Операцій.

Інтерес Каракаса до цій базі більш ніж зрозумілий: це гарантія безпеки від будь-яких майбутніх вторгнень з боку США. Також ясна і зацікавленість Росії – база підводних ракетоносців у Венесуелі буде асиметричною відповіддю на розміщення Вашингтоном ракет в Європі та Азії [на нашу периметру]. Цим же пояснюється і сильне невдоволення Вашингтона.

З-за “медичної” ситуації у світі (а зовсім не з причини погроз США), будівництво бази було відкладено. І ось тепер [як повідомляє зазначене вище ЗМІ], прийнято рішення про відновлення проекту – до нової порції невдоволення “американських партнерів”.

Заплановано, що будівництво буде закінчено в 2028 році. На базі розмістять підводні ракетоносці, метою яких буде контроль нейтральних вод у Карибському регіоні і Атлантичного океану недалеко від берегів США.