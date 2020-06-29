Новий потоп на Закарпатті: за дві години випала 20-денна норма дощів

У ледь оправившемся від недавнього потопу Закарпатті знову зафіксували удар стихії: в Міжгірському районі області 28 червня пройшли сильні зливи з грозами. За дві години випала 20-денна норма дощів

Про це повідомили в Закарпатській ОДА.

З 15:30 до 17:30 в регіоні відзначена дуже активна грозова діяльність, з градом, поривами вітру і зливовими опадами.

«За дві години випала 20-денна норма дощів. 119 мм за 2 години. Відбулося різке підняття рівнів води і зсуви», — йдеться в повідомленні.

На території Торунського сільради потік води зніс частину дороги і кілька містків. У селі Лопушне підтопило одну новобудову і два житлових будинки.

На місці працюють рятувальники, поліція, працівники дорожньої служби.

Нагадаємо, що минулого тижня західні області України постраждали від сильних повеней. ДСНС повідомляє, що в 4 областях було підтоплено майже 14,5 тисяч будинків. В результаті повені загинуло три людини. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що повінь на Західній Україні знищило близько 22 тисяч домогосподарств та присадибних ділянок. А за даними Укравтодору, стихія в Івано-Франківській області зруйнувала 110 км автодоріг, 90 мостів і 1850 м берегових укріплень. 25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.