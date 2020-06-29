Глава Ощадбанку Герман Греф порівняв пандемію коронавіруса з дефолтом 1998 року. Таку думку він висловив в інтерв’ю ТАСС.

«Уряду не позаздриш хоча б з тієї причини, що на другому тижні існування йому дістався коронавірус. З цим можна порівняти хіба що дефолт 1998 року, що сталася незабаром після приходу Сергія Кирієнко в Білий дім. Схожа ситуація», — заявив Греф.

Також він розповів, що російська економіка проходить криза, викликаний коронавірусом, краще, ніж прогнозували. За його словами, перехід до плаваючого курсу рубля був вірним рішенням. «Зараз сказав би так: при плаваючому курсі рубль є природним демпфером макроекономічної ситуації. У 2014 році прийняли дуже правильне дію, коли відпустили рубль і перейшли до таргетування інфляції, переставши таргетувати курс», — пояснив він. Греф додав, що сьогодні економіка значно більше «флексибильная до таких шоків».

У квітні глава Мінекономрозвитку Максим Решетніков оцінив ймовірність повторення дефолта 1998 року в Росії. На його думку, такий сценарій виключений. Решетніков заявив, що російський ринок праці зазвичай менш сприйнятливий до криз у порівнянні з іншими країнами, тому кризи у Росії пов’язані з меншою безробіттям.