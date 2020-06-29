Росію запідозрили в наявності компромату на Трампа

Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі запідозрила Росію в наявності компромату на главу Білого дому Дональда Трампа. Вона поділилася своєю думкою в ефірі ABC News. Відеозапис опублікована в Twitter телеканалу.

Пелосі заявила, що американський лідер ігнорує будь-які звинувачення на адресу Москви. «Не знаю, що у росіян є на нього в політичному, особистому або фінансовому плані, але він хоче ігнорувати все», — зазначила політик.

За словами Пелосі, російська сторона «не оговталася від приниження, яке вона зазнала в Афганістані». Спікер вважає, що Москва «відіграється» на американських військах. Вона додала, що Трампу слід було отримати більше інформації про це, «замість того, щоб заперечувати, що він щось знав».

Раніше спецслужби США заявили, що російська військова розвідка таємно пропонувала винагороду пов’язаних з терористичним рухом «Талібан» (заборонено в Росії) бойовикам за вбивство військовослужбовців коаліційних сил в Афганістані, в тому числі ЗС США і Великобританії. Зазначалося, що таким чином Москва хотіла зірвати мирні переговори США з талібами.