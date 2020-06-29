Василь Сліпак покинув Париж заради Донбасу і загинув від кулі снайпера: спогади побратима про боротьбу співака-воїна

Василь Сліпак – всесвітньо відомий оперний співак з унікальним тембром голосу і безстрашний воїн, який покинув безпечну Європу і забезпечене життя, щоб захищати батьківщину в окопах. Напевно, не знайдеться в Україні людини, яка хоча б раз не чув про добровольця ДУК ПС з псевдо «Міф» і не бачив фотографій, на яких зображений кремезний чоловік з довгими вусами і козацьким чубом…

Василь Сліпак прожив коротке яскраве життя, яку 29 червня 2016 року нахабно обірвала куля ворожого снайпера. Він наближав перемогу України у війні, даючи благодійні концерти, привертаючи увагу світу до того, що відбувається на Донбасі, збираючи кошти для українських військових, воюючи з побратимами плечем до плеча. А після смерті перетворився на символ любові до рідної землі, готовності її захищати.

Україна про Василя Слипаке дізналася вже після його смерті. Про геніального співака-воїна писали статті і знімали фільми. І всі вони переважно акцентували увагу на його талант і творчі досягнення. У річницю загибелі «Міфу» OBOZREVATEL пропонує згадати про нього як про воїна, яким він, зрештою, сам себе і відчував, коли знову і знову повертався на Донбас. Про Василя Слипаке згадує його побратим, Микола Шафалюк (псевдо «Бугай»), який воював з «Міфом» у складі 1 окремого батальйону ДУК ПС, а зараз продовжує захищати Україну – вже у складі ЗСУ.

Далі – від першої особи.

Вперше «Міфу» я побачив то в 2014-му, то в 2015 році. То перше знайомство виявилося змазаним. Зовсім випадковим. Я приїхав у справах в 7 батальйон ДУК ПС. Василь тоді був бійцем цього підрозділу. А я в 5 батальйоні воював… Ми тоді і не поговорили практично. Так, «Привіт» – «Привіт» – і роз’їхалися…

Знову перетнулися і вже по-справжньому познайомилися ми в 2016-му році, на базі ДУК в Новогродовці. Я приїхав у справах до одного Да Вінчі – і Василь якраз був на базі.

Звідти я і забрав його на Светлодарскую дугу.

Він сам просився поїхати. Чому? Я не питав. У «Правому секторі» ніхто не задає питань «Навіщо воно тобі потрібно?». Всі і так розуміють, навіщо. Адже всі прийшли, щоб захищати свою батьківщину.

Тому я не розпитував і не заперечував, щоб він їхав зі мною. Він був правосеком. І мав досвід у бойових діях. Цього для мене вистачало з лишком.

Василь Сліпак Дніпроград

Про те, що наш «Міф» — оперний співак, він – відомий у світі людина – я дізнався тижнів, ймовірно, через два після того. А може і пізніше. Тоді і в підрозділі всі дізналися, хто воює з нами пліч-о-пліч. Бо Василь ніколи цим не хвалився. Ніколи до себе не вимагав якогось зайвої уваги. Якби не Валерія Бурлакова (київська журналістка, яка пішла воювати в добровольчий батальйон. – Ред.) – ми б нічого не дізналися, напевно…

Сказати, що я був здивований – це нічого не сказати. Я собі оперних співаків зовсім не так уявляв. Для мене оперний співак – це, знаєте, такий собі дядько з бородою, з великим животом і похилого віку. І «Міф» на нього зовсім не схожий був. У хорошій фізичній формі, молодий, високий… Ясно, що я здивувався. Всі здивувалися, хто не знав.

Василь часто співав вечорами – не оперні арії, так, різні пісні. Дурковал, веселив народ. Але як-то мені так і не довелося його наживо почути. Кілька разів просив «Міфу»: Василь, заспівай! Крайній раз перед тим боєм, який для нього став останнім. Він сказав: повернемося – обов’язково заспіваю. Це обіцянка Василь виконати не зміг.

Василь Сліпак Вікіпедія

Яким він був? Веселим. Я сам люблю повеселитися – і мушу визнати, гумор у нього був на високому рівні.

Він завжди пах дорогим парфумом. Навіть в окопі. І це у мене в пам’яті закарбувалося дуже сильно. Василь дуже велике значення приділяв догляду за собою. На війні, насправді, не завжди є час або можливість ті ж нігті від бруду почистити – а «Міф» знаходив. Стежив за собою. Не вважав, що війна – це виправдання для того, щоб запустити. Хоча, повторюся, на війні, в окопах це досить складно.

«Міф» любив дорогу натовську снарягу хорошу. Дуже хорошу. Він пильно стежив за цим всім…

Василь Сліпак покинув Париж заради Донбасу і загинув від кулі снайпера: спогади побратима про боротьбу співака-воїна Радіо Свобода

Але знаєте, як це не дивно, ми, ті, хто з ним воював разом, багато дізналися про Василя вже після його смерті. Особисто я, наприклад, багато про що вперше почув, коли дивився фільм Леоніда Кантера, присвячений Слипаку. Я теж в цьому фільмі знімався – але багато під час перегляду стало для мене сюрпризом.

Я, наприклад, не знав, що він волонтерил. Не уявляв обсягів цього волонтерства. Не підозрював, що Василь збирає площі народу. Був неймовірно здивований, коли побачив, як він вантажить ті вантажівки. Це був шок!

Василь Сліпак покинув Париж заради Донбасу і загинув від кулі снайпера: спогади побратима про боротьбу співака-воїна Facebook Василя Слипака

Хоча Василь ніколи не цурався роботи. Він будував з нами бліндажі. Він носив колоди. Робив все те ж, що й інші хлопці. Абсолютно ніяк не виділявся.

Він не любив хизуватися. Жодного разу за ним не помічав, щоб він щось там хвалився, випендрювався, розповідав, як, буває, інші, що в нього було, було це… Ніколи такого не траплялося.

…Та операція була далеко не першим серйозним бойовим завданням. Він у 7 батальйоні воював. І з хлопцями робив різного роду вилазки. Тому що в батальйоні різні бойові завдання виконували, різного характеру. Тому «Міф» точно не був дилетантом у військовій справі. Скажімо так: він не пройшов якихось натовських навчань, але воювати вмів. Абсолютно точно.

Василь Сліпак (крайній справа) з побратимами Facebook Василя Слипака

І коли хтось говорить про його нібито недосвідченість – це неправда. Василь з точки зору військового людини, піхотинця був дуже грамотним. Він чітко визначав, звідки ведеться вогонь. Відмінно орієнтувався на місцевості. Мав неймовірне відчуття дистанції – ідеальне, я б сказав. Іноді жартували, що нам не треба спеціальних приладів з визначення дальності стрільби, яка нам ведеться – адже у нас є «Міф».

І зброєю Василь володів дуже добре. Абсолютно будь-яким. Розумієте, він же майже два роки до загибелі провів на війні. Люди, які стільки часу живуть війною – вони з будь-якою стрілецькою зброєю на «ти».

До війни Василь Сліпак виступав на кращих оперних сценах Європи intermarium.com.ua

А «Міф» жив війною. Наскільки я знаю, він приїжджав, проводив на фронті 2, 3, 4 місяці, потім на місяць-півтора повертався в Європу. Ми з ним говорили про тих поїздках. Він говорив, що відрядження йому потрібні, щоб допомагати фронту. Адже він під час війни давав переважно благодійні концерти, на яких збирав кошти на волонтерку, на допомогу. Наскільки знаю, комерційних концертів у нього не було. Тільки ті, де можна було збирати гроші на війну. Та й як інакше? Яке мистецтво, професійна діяльність, коли людина так багато часу проводив на фронті?

Василь Сліпак покинув Париж заради Донбасу і загинув від кулі снайпера: спогади побратима про боротьбу співака-воїна Facebook Василя Слипака

А Василь рвався на війну. Йому було важливо тільки, щоб бути в правому русі якомусь. І – потрапляти в найгарячіші точки. Він навмисне вибирав точки, де йшли запеклі бої. Це був його спосіб наблизити перемогу.

І «Міфу» категорично не влаштовувала така позиційна окопна війна. Якщо б у нас не сталося того штурму, він міг би незабаром від нас піти. Збирався йти десь в інше місце, шукати більш гострі позиції. Тому що дуже хотів робити щось для перемоги. Щось істотне. Сидіти на місці і охороняти окопи – це його не влаштовувало.

Василь Сліпак покинув Париж заради Донбасу і загинув від кулі снайпера: спогади побратима про боротьбу співака-воїна Радіо Свобода

Я досі думаю, що його загибель – трагічна, але випадковість.

Бо Василь був не маленький хлопчик, а здоровий дядько – його відразу нагородили кулеметом. І він був не проти, тільки за. На вихід він йшов з дуже великою кількістю боєприпасів. Це ж бойовий вихід, ніколи не знаєш, скільки він триватиме, наскільки може затягнутися… Тому всі військові намагаються набрати якомога більше патронів. «Міф» набрав стільки тоді, що поки дійшли до місця – він уже ледве пересував ноги. Пам’ятаю, підходжу – а він весь мокрий. Я до нього: що з тобою, Міф? А він: «Я вам тут що – такелажник чи – такий вантаж тягнути?»…

В той день у нас було завдання – штурм сепарского блокпоста. Ми прийшли до нього по посадкам. Зав’язався бій. І Василь почав робити те, що повинен був робити як кулеметник: пригнічувати ворога з кулемета…

На якомусь етапі з Логвиново почав працювати снайпер. А для будь-якого снайпера найбільш пріоритетна мета – це командир, а після нього – кулеметник. І «Міф» упіймав свою кулю…

Хоча, як я говорив, це могла бути випадкова куля. Характер потрапляння був такий, що вказує на випадковість. Василю потрапили не в голову, не в серце – в область печінки.

Він ще був живий якийсь час. Хлопці намагалися його врятувати, витягнути. Але – на жаль. Я не лікар, але підозрюю, то поранення було несумісним із життям. Велика діра була…

Тоді ми відступили.

Своєю смертю «Міф» врятував багато життів. Тоді цілий ряд різних подій зійшлися в одну точку. І… Як би це вірно сформулювати?.. Якби ми виконали завдання і штурмували блокпост – ми б неодмінно пішли далі. І це, швидше за все, закінчилося б сумно для всіх нас. У нас просто не було б можливості відійти.

Ворог чимало спекулював тим, що у них в руках опинилися документи Василя. Насправді все банально. Коли в «Міфу» влучив ворожий снайпер, йому почали надавати допомогу – і зрізали бронежилет. А потім якось так вийшло, що його не забрали. Про те, що в бронежилеті є документи, ніхто просто не знав.

Це була, як мені здається, випадкова смерть. Але не марна. Говорив про це неодноразово – і готовий повторювати знову і знову. Як можна назвати марною смерть дорослої людини, який сам обрав свій шлях?

Василь Сліпак покинув Париж заради Донбасу і загинув від кулі снайпера: спогади побратима про боротьбу співака-воїна Радіо Свобода

Василь Сліпак мав паспорт, мав освіту, мав визнання у світі. І він вирішив, що його місце – там, на Донбасі, на війні. Він не ховався під спідницею у дівчини чи у мами. Не дивився на свої заслуги – справді видатними. Він обрав свій шлях.

Будь-яка смерть від ворожої кулі – безглузда. Але людина-воїн вибрав свою дорогу.

Зрештою, це може статися з кожним із нас. З кожним, хто на фронті. Кожен з нас знає, що війна і смерть дуже часто йдуть у парі. Звичайно, дуже шкода, що «Міф» загинув. Але він знав, що це може статися – і ризикнув. Тому що це – лотерея долі. Загинути тоді міг будь-хто. І втрат у цьому бою могло бути набагато більше.

Коли говорять про Василя Слипаке, в першу чергу, згадують його як оперного співака. Хоча на фронті він був однозначно воїном. Без питань, без тіні сумніву. Я не знаю, ким він себе відчував у цивільному житті, на такі теми ми з ним не спілкувалися. Але на фронті він був Воїном.

Василь Сліпак покинув Париж заради Донбасу і загинув від кулі снайпера: спогади побратима про боротьбу співака-воїна Радіо Свобода

Навряд чи загибель Василя мотивувала когось йти воювати за Україну. Це був 2016 рік. Всі, хто хотів, хто відчував таку потребу – вже в той час воювали. Ті ж, хто ще не досяг повноліття, але збирався йти на фронт– пішов би у будь-якому випадку. Тому що це залежить від виховання.

А ось у патріотичному вихованні «Міф» зіграв велику роль. Тому що якщо такі люди йдуть воювати за Україну… Він міг спокійно відсидітися і в Парижі, і в будь-якому іншому місці. І ніхто б його абсолютно не засудив. Все одно всі говорили, що він – велика людина.

А він не залишився в стороні. Просто не зміг.