Эксперты рассказали, когда летом надо менять масло в авто

Существуют автолюбители, которые предпочитают менять моторное масло в два раза чаще чем рекомендует производитель. Таким образом автовладельцы надеются продлить ресурс двигателя и свести к минимуму возможные проблемы в моторе. Принято полагать, что лучше всего проводить замену масла весной или осенью. Как правило, это направлено на то, чтобы отказаться от использования универсального моторного масла и перейти на чисто летний или зимний вариант.

Масла классифицируются в зависимости от показателя SAE – вязкости масла. Более вязкие зимние масла, по SAE классифицируются от 0 до 25 (SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W). W – это Winter-Зима. Летние, более текучие масла, по SAE классифицируются от 20 до 60 (SAE 20, 30, 40, 50, 60). Что касается универсального, всесезонного масла, то их индекс по SAE – 0W-20, 0W-30, 0W-4 и тд.

Перед заменой масла на лето, механики советую учитывать состояние мотора и пробег автомобиля. Чем больше сношен мотор, тем более вязкое масло ему требуется.

При смене моторного масла перед летним сезоном, нужно обязательно учитывать все рекомендации производителя. В руководстве по эксплуатации к автомобилю будут указаны все необходимые нюансы, помните об этом и почаще смотрите в руководство.

: avtoblog.ua