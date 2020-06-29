Ощадбанк вивіз з Росії дві третини запасів золота

Російський банки продовжують розпродаж запасів золота зі сховищ.

За підсумками квітня вони вивезли за кордон 4,6 тонни дорогоцінного металу – на 15% більше, ніж у березні, підрахував «Інтерфакс» на основі статистики ЦБ.

За два місяці банки продали закордонним клієнтам 8,6 тонни злитків, які активно збирали в сейфах в останні два роки.

Запаси золота в банках скорочуються шостий місяць поспіль: з листопада на експорт пішло 17 тонн дорогоцінного металу.

Найбільшим і де-факто єдиним продавцем за підсумками квітня став Сбербанк, зі сховищ якого пішло 5,5 тонни. Сумарні запаси золота у найбільшого держбанку РФ впали на 37,7%.

Ощадбанк активно розпродає золото з минулої осені. На 1 листопада у банку було 22,5 тонни, до 1 лютого залишилося 17 тонн, на 1 квітня – 14,5 тонни, на 1 травня – 9 тонн. Таким чином, за півроку з банку пішло практично дві третини золотого запасу.

Заборона на міжнародні авіаперельоти обірвав традиційний канал експорту золота – у багажних відсіках пасажирських лайнерів. Банкіри вийшли з положення, зафрахтувавши чартери, розповів «Інтерфаксу» джерело в банку-учасника ринку дорогоцінних металів.

Лайнери зі злитками відлітають в Лондон. «З квітня організовано спеціальне авіасполучення з оперативної доставки (як мінімум раз на тиждень) злитків дорогоцінних металів (золото, срібло) з РФ у Великобританії. Експорт здійснюють як банки, так і надрокористувачі», – розповів банкір.

До минулого року майже всі добувається в країні скуповував золото в резерви Банк Росії, але з 1 квітня він повністю припинив поповнення золотого запасу, щоб експортом металу покрити нестачу нафтодоларів і залатати «дірки» в платіжному балансі.

Уряд РФ вирішив видавати видобувним компаніям генеральні ліцензії на експорт, де факто відкриваючи двері до вивезення всього золота, що добувається в країні.

Хоча промисловий попит на золото різко знизився, провал повністю компенсують приватні інвестори, які прагнуть вкласти кошти в дорогоцінні метали через біржові фонди.

У квітні світові золоті ETF фонди збільшили запаси на 170 тонн, до нового історичного максимуму в 3,355 тисячі тонн. Чистий приплив в грошовому вираженні склав 9,3 млрд доларів, оцінюють аналітики Промсвязьбанка.

Інвестори продовжують притулок в золоті від ризиків, пов’язаних з пандемією COVID-19, яка поряд з м’якою монетарною політикою центральних банків служить причиною зростання попиту на дорогоцінний метал, зазначає ПСБ.

Ціни на золото закріпилися вище 1700 доларів за унцію вперше з 2012 року, і в другому кварталі можуть подолати позначку 1800, вважають у банку.