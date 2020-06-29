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Ощадбанк вивіз з Росії дві третини запасів золота

29.06.2020

Сбербанк вывез из России две трети запасов золота

Російський банки продовжують розпродаж запасів золота зі сховищ.

За підсумками квітня вони вивезли за кордон 4,6 тонни дорогоцінного металу – на 15% більше, ніж у березні, підрахував «Інтерфакс» на основі статистики ЦБ.

За два місяці банки продали закордонним клієнтам 8,6 тонни злитків, які активно збирали в сейфах в останні два роки.

Запаси золота в банках скорочуються шостий місяць поспіль: з листопада на експорт пішло 17 тонн дорогоцінного металу.

Найбільшим і де-факто єдиним продавцем за підсумками квітня став Сбербанк, зі сховищ якого пішло 5,5 тонни. Сумарні запаси золота у найбільшого держбанку РФ впали на 37,7%.

Ощадбанк активно розпродає золото з минулої осені. На 1 листопада у банку було 22,5 тонни, до 1 лютого залишилося 17 тонн, на 1 квітня – 14,5 тонни, на 1 травня – 9 тонн. Таким чином, за півроку з банку пішло практично дві третини золотого запасу.

Заборона на міжнародні авіаперельоти обірвав традиційний канал експорту золота – у багажних відсіках пасажирських лайнерів. Банкіри вийшли з положення, зафрахтувавши чартери, розповів «Інтерфаксу» джерело в банку-учасника ринку дорогоцінних металів.

Лайнери зі злитками відлітають в Лондон. «З квітня організовано спеціальне авіасполучення з оперативної доставки (як мінімум раз на тиждень) злитків дорогоцінних металів (золото, срібло) з РФ у Великобританії. Експорт здійснюють як банки, так і надрокористувачі», – розповів банкір.

До минулого року майже всі добувається в країні скуповував золото в резерви Банк Росії, але з 1 квітня він повністю припинив поповнення золотого запасу, щоб експортом металу покрити нестачу нафтодоларів і залатати «дірки» в платіжному балансі.

Уряд РФ вирішив видавати видобувним компаніям генеральні ліцензії на експорт, де факто відкриваючи двері до вивезення всього золота, що добувається в країні.

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Хоча промисловий попит на золото різко знизився, провал повністю компенсують приватні інвестори, які прагнуть вкласти кошти в дорогоцінні метали через біржові фонди.

У квітні світові золоті ETF фонди збільшили запаси на 170 тонн, до нового історичного максимуму в 3,355 тисячі тонн. Чистий приплив в грошовому вираженні склав 9,3 млрд доларів, оцінюють аналітики Промсвязьбанка.

Інвестори продовжують притулок в золоті від ризиків, пов’язаних з пандемією COVID-19, яка поряд з м’якою монетарною політикою центральних банків служить причиною зростання попиту на дорогоцінний метал, зазначає ПСБ.

Ціни на золото закріпилися вище 1700 доларів за унцію вперше з 2012 року, і в другому кварталі можуть подолати позначку 1800, вважають у банку.

 

 

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