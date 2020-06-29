Суд відхилив запит обвинуваченого на переказ справи MH17 на російську мову

Нідерландський суд відхилив запит обвинуваченого у справі про катастрофу рейсу MH17 росіянина Олега Пулатова на переклад всього досьє на російську мову, повідомив прокурор Тейс Бергер.

Захист Пулатова подала черговий запит до початку червня. За словами адвоката Сабіне тен Дуссхате, переведені на російську лише 174 сторінки, на яких викладається досьє, і 60 сторінок особистого справи обвинуваченого. При цьому саме досьє налічує майже 40 тисяч сторінок.

Прокурор зазначив, що Пулатов вже робив запит на переклад майже всього досьє — у січні та квітні.

“І тепер Пулатов запросив в третій раз перевести десятки тисяч сторінок досьє. Це дуже загальний запит, до того ж він повинен був врахувати той факт, що деяка частина вже переведена. Більш того, він не має права на переклад всіх документів справи, а тільки тих, які необхідні для його захисту”, — сказав Бергер на слуханнях.

За його словами, обвинувачений повинен вдатися до послуг перекладача.

“Запит Пулатова був відхилений слідчим суддею, так як він не був достатньо точним і обґрунтованим”, — резюмував прокурор.

Як відзначав юрист Ігор Трунов, відсутність перекладу всіх документів на російську мову позбавляє Пулатова права на справедливий судовий розгляд і не відповідає Європейській конвенції з прав людини. Сабіне тен Дуссхате також повідомляла, що у її підзахисного немає можливості детально ознайомитися з документами, а щоб заощадити час, адвокатам доводиться пояснювати їх зміст.

Аварії Boeing

Суд у справі про катастрофу рейсу MH17 почався в Нідерландах 9 березня. Крім Пулатова, звинувачуються ще два росіянина — Ігор Гиркин і Сергій Дубинський, а також українець Леонід Харченко. На суді Пулатов представлений міжнародною групою адвокатів, інших судять заочно.

Малайзійський Boeing, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, зазнав аварії 17 липня 2014 року під Донецьком. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули. Київ звинуватив у катастрофі ополченців, але ті заявили, що не мають у своєму розпорядженні засобами, які дозволили б збити повітряне судно на такій висоті.

Розслідування вела спільна слідча група (ССО) під керівництвом Генпрокуратури Нідерландів, Росія в ньому не брала участь. Слідство стверджує, що Boeing був збитий із зенітно-ракетного комплексу “Бук”, що належав 53-ї зенітно-ракетної бригади з Курська. Його нібито доставили з Росії, а потім повернули назад.

При цьому, як заявляв заступник генпрокурора Росії Микола Винниченко, слідство проігнорувало передані Москвою дані російських радарів, а також документацію про те, що ракета, яка вразила Boeing, належала Україні і була пущена з підконтрольною Києву території. Хоча в перший день суду звинувачення визнало, що отримало і вивчає дані російської прокуратури.

Росія категорично відкидає всі звинувачення у причетності до катастрофи і не раз заявляла про упередженість слідства. Як зазначав Володимир Путін, Москва не зможе визнати результати розслідування, в якому не приймає повноцінної участі.