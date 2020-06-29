Наїзд на «Курганський бройлер»: шукайте, кому вигідно

Розвалити, збанкрутувати, купити за безцінь… Час йде, світ змінюється, а класична, триєдина схема рейдерських захоплень в Україні не втрачає своєї актуальності. Однією з останніх її «жертв» ледь не стала одна з найбільших птахофабрик в Харківській області – «Курганський бройлер». Цьому виробничому активу великого виробника м’яса птиці – компанії «Комплекс Агромарс» — пощастило: реалізації схеми вдалося вчасно перешкодити. Проте відновлення після недбайливого управління, по всій видимості, «купленого» попереднього директора «Курганського бройлера» та репутаційні втрати після розгорнутої їм інформаційної кампанії – для власників і колективу підприємства триває досі.

При цьому, є підстави підозрювати, що екс-директор підприємства, Олексій Таранов, практично знищив фабрику і вогнавший її багатомільйонні борги, діяв не з власної ініціативи. Хто ж може стояти за наїздом на «Курганський бройлер»?

За пару тижнів до оголошення карантину в Україні екс-директор «Курганського бройлера» Олексій Таранов вийшов до ЗМІ з гучними звинуваченнями на адресу колишніх роботодавців. Пропрацював близько двох місяців управлінець розповів журналістам про нібито існуючих на підприємстві порушення техніки безпеки, нехтування здоров’ям і навіть життям персоналу з боку власників компанії і жахливому запустінні, яке, за словами Таранова, панувало на фабриці. З розповіді екс-директора випливало, що і Євген Сігал Марина, яким належить підприємство, з якихось причин (залишилися для читачів інтерв’ю загадкою) почали банкрутувати власний бізнес. Себе ж пан Таранов представляв таким Дон Кіхотом, який спробував переломити ситуацію, але зазнав поразки. Не зумівши достукатися до власників підприємства, розповідав Таранов, він пішов, не сказавши навіть «брати гріх на душу». «Курганський бройлер» необхідно закрити» — патетично вигукував Таранов в інтерв’ю. Судячи з усього, саме ця думка і повинна була стати головним посилом його виступу.

Однак незабаром після скандального інтерв’ю, провела ефект вибуху інформаційної бомби, висловилися і на «Курганському бройлере». Як виявилося, «Дон Кіхот» Таранов всього за два місяці практично знищив прибуткове виробництво: «обезголовив» інженерну службу підприємства, змінив технологію підготовки і вирощування птиці, що призвело до збільшення термінів утримання курчат та зменшення фактичного ваги відправляється на забій птиці практично вдвічі від нормативного. Продати «некондиційні» тушки Таранов не особливо старався, так що фабрика несла величезні збитки. Люди не отримували вчасно зарплати. Перед постачальниками і контрагентами Таранов примудрився накопичити близько 60 млн гривень боргів… Коли ж почуявшие недобре власники підприємства вирішили розібратися, в чому причина настільки глобальних проблем і чому замість прибутків від «Курганського бройлера» отримують тільки постійні вимоги нових і нових фінансових вливань – Таранов просто втік, залишивши на робочому столі заяву про звільнення. На дзвінки вчорашніх роботодавців не відповідав. І нагадав про себе лише в тому самому скандальному інтерв’ю.

Засукавши рукава, на «Курганському бройлере», під керівництвом нової команди управлінців взялися виправляти ситуацію. І за час карантину примудрилися відновити технологію і повернутися до докризових показників. Потихеньку розгрібають тут і інші наслідки двомісячного «менеджменту» Таранова.

А трохи пізніше, з власних джерел, Обозревателю стало відомо: напередодні старту інформаційної кампанії проти «Курганського бройлера» пан Таранов нібито раптом зблизився з місцевим бізнесменом Сергієм Полумысным — єдиним конкурентом підприємства в даному регіоні.

І є підстави припускати, що саме Полумысный може стояти за атакою на «Курганський бройлер».

Тим більше, що за інформацією ЗМІ, подібний досвід в його біографії вже є.

Велике розслідування, присвячене тому, як пан Полумысный веде справи, було опубліковано на сайті «Антикор». Пропонуємо вашій увазі стислий переказ того, про що писало це видання.

У великий бізнес випускник школи міліції Сергій Полумысный потрапив завдяки збігу обставин. У 1990-х, як повідомляв портал «Антикор», він заробляв човникарством – возив у Москву підакцизні товари. Тоді його помітив харківський бізнесмен Олександр Бичуч. Подейкують, він навіть виступив поручителем Полумысного, коли у того почалися проблеми з законом. А після – взяв його менеджером в свій агробізнес – холдингову компанію «Агросвіт», де згодом дав йому частку, яка росла-росла – поки в руках Полумысного не сконцентрувалася половина бізнесу. Злі язики подейкували, що такий стрімкий кар’єрний ріст був обумовлений не видатними діловими якостями Полумысного, а його корисними зв’язками, якими він обзавівся в часи навчання в школі міліції.

До речі, згодом Полумысный буде розповідати журналістам, мовляв він не прийшов у вже створену Бичучем фірму – а навпаки, створив її сам, а партнера запросив у якості «гаманця», щоб розкрутитися. Втім, в ЕРДПОУ в засновниках «Агросвіта» Полумысный не значиться – на відміну від створеної Бичучем на зорі незалежності фірми «Надія ЛТД».

Але повернемося до «Агросвіту». Станом на 2014 рік підприємство, що володіє 3 елеваторами в Харківській області, 2 заводами по виробництву комбікормів та крупи і значним парком вантажних автомобілів, займало провідні позиції в регіоні і оцінювалася в 30 млн євро.

Партнером Бичуча Полумысный став в 2011 році. Тоді кожен з двох бізнесменів заснував на Кіпрі власну компанію: Бичуч — «А. С. Агро кепітал лімітед», а Полумысный – «Новоагрол лімітед». Ці компанії виступили співзасновниками в рівних частках компанії «Агросвіт лімітед», яка стала 100% власником українського ТОВ АПА «Агросвіт». До 2015 року Полумысный став повноцінним партнером Бичуча, отримавши 50% акцій компанії, яку з того часу він міг керувати так само, як і її засновник.

Цим нібито і скористався Полумысный, коли його бізнес-партнер проходив лікування за кордоном. Він, як повідомляє «Антикор», у квітні 2015 року, потай від Бичуча провів збори акціонерів ТОВ «АПА Агросвіт», на якому було прийнято рішення про ліквідацію успішної компанії. Номінальна причина – заява Полумысного, що Бичуч нібито взяв непідйомний кредит. Оскільки розділити бізнес, як припускав Полумысный, або викупити частку колишнього партнера, не вдалося – він пішов ва-банк. За даними журналістів, бізнесмен залучив свого знайомого ліквідатора Паркулаба Володимира. І вивів на рахунки своїх фірм близько 100 млн грн «Агросвіта». Ці гроші Полумысный одразу вклав у придбання елеваторів у Харківській і Луганській областях.

Коли ж Бичуч спробував повернути ситуацію в русло законності (адже без його відома рішення про ліквідацію просто не могло бути прийнято) – почалася виснажлива боротьба — як юридична в судах, так і фізична – на підприємстві: у пресі повідомлялося про рейдерські напади «титушек» на офіс «Агросвіта» в Харкові. І реакція правоохоронних органів, як згадували очевидці та учасники подій, була більш ніж інертною…

Більше того, складалося враження, що Полумысный розгорнув проти колишнього партнера потужну інформаційну кампанію. В інтерв’ю журналістам він розповів, що Олександр Бичуч «злетів з котушок» і взявся банкрутити успішний бізнес – зокрема, придбавши за 145 млн компанію «Харківтеплоенерго». Щось схоже через кілька років про «Курганському бройлере» буде розповідати Таранов, який, як повідомляють наші джерела, в період активізації піар-кампанії проти птахофабрики перебував на постійному зв’язку з Полумысным…

В кінцевому підсумку своє право на власний бізнес Олександр Бичуч в судах відстояв – після ряду дивних судових рішень, рейдерських атак, кількох кримінальних справ і неправомірних внесення коригувань до реєстру власності. Однак відродити компанію йому так і не вдалося: за станом на червень 2020 року відкрито справу про банкрутство за рішенням суду.

Від колись процвітаючої компанії залишилося лише згарище.

Крім «Агросвіта», ім’я Полумысного звучить і в інших історіях з чужими бізнесами, при дивних обставинах, що перейшли у його власність. Приміром, «Антикор» у своїй публікації згадує раптову смерть у 2009 році власника ПП «Маркос». Перед смертю бізнесмен нібито кілька разів зустрічався з Полумысным, до якого згодом, за даними видання, перейшов бізнес покійного. А двома роками раніше покінчив з собою голова господарства «Лозовенька» Володимир Сазонов. Його власність також перейшла, за даними автора статті, до Полумысному. Безумовно, ми не можемо пов’язувати бізнесмена з цими двома трагічними смертями. Можемо лише констатувати: обставини, при яких Полумысный отримав у власність активи обох бізнесменів, досить туманні.

Є і приклади свіжіше. Так, у квітні 2020 року, знову-таки з не зрозумілих причин, внаслідок зміни власників, до Полумысному у «володіння» перейшла «Гусарівська птахофабрика» Балаклійського р-ну Харківської області.

І те, що сталося в березні цього року з «Курганским бройлером», цілком вписується в, судячи з усього, звичний для Полумысного стиль ведення бізнесу. Правда, до банкрутства підприємства в цей раз справа не дійшла.

Ось тільки ніхто не може гарантувати, що ця ж ситуація, тільки з більш сумними наслідками, не повториться завтра з якою-небудь іншою компанією.

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Харківський рейдер Сергій Полумысный: короткий курс безпринципність і захланність

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Наїзд на «Курганський бройлер»: шукайте, кому вигідно оновлено: 29 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0