Експерти розповіли, яких цін на хліб чекати українцям

2020 рік став нелегким для українських сільгоспвиробників. Причиною цього стала суха зима, дощова весна і спекотне літо. Крім того, вплинула на галузь і пандемія коронавіруса.

Як повідомляє 24tv, експерти впевнені, що без хліба Україна не залишиться. В країні вирощується стільки зернових, що їх вистачає не тільки для внутрішнього споживання. Так, приблизно 70% врожаю наша країна експортує.

«Врожай у нас буде. Зберемо менше ніж 2019 року, але навіть цього нам більш ніж вистачить для власного споживання»,– розповів голова Ради Національного економічного розвитку Олексій Дорошенко.

Погоджується з колегою і голова ГС «Аграрний союз України» Геннадій Новіков.

Новіков відзначає, що поганим урожай буде тільки в частині Миколаївської, Одеської, Херсонської, Запорізької областей.

Вартість, яка формується по ячменю свідчить – ціновий тренд буде торішній. За ячмінь хочуть отримати ціну 2019 року – це 4-4,2 тис. грн (з ПДВ і за готівкові). І, як зазначає Геннадій Новіков, вигоду отримають в основному посередники.

Щодо цін на хліб Олексій Дорошенко впевнений, що ціни трохи підвищаться, що пов’язано із зростанням цін на світовому ринку. Експерт прогнозує зростання цін на хліб в Україні з серпня.

«На 1% чи трохи більше відсотків ми побачимо подорожчання хліба. Це данина світовим тенденціям. Хоч у нас урожай прогнозується і не такий, як в минулому році, однак він буде непоганий. Урожай у світі прогнозується приблизно на рівні минулого року», – додав Дорошенко.

Однак, як підкреслив Новіков, ціни на хліб в Україні формуються «незрозуміло як».

«Ще в 2019 році я б сказав – немає причин для подорожчання хліба, основний компонент якого – борошно, а вона на 30% подешевшала. Але в 2019 році, відразу після збирання врожаю зерно коштувало 4,300, а через 6 місяців воно ж приблизно 5 тисяч. І тоді пекарі почали говорити про необхідність підвищувати ціну на хліб через подорожчання зерна», – розповідає Новіков.

Він підкреслює, що ціни на хліб формувалися в 2018 році, коли вартість зерна була вище, тому підстав для підвищення в минулому році не було, оскільки хлібопекарі закуповували сировину за цінами, нижчими, ніж 2018 році.

Ще одна проблема аграріїв полягає в тому, що банківська система аграрний бізнес не кредитує. Тому фермери змушені за безцінь продавати зерно з-під комбайна і не мають можливості чекати поки її вартість зросте. Адже після збирання врожаю відразу ж починається посівна, яка вимагає грошей.

Незважаючи на це, експерти заспокоюють, заявляючи, що ціни на хліб не виростуть. Також не варто побоюватися нестачі зерна для внутрішнього споживання, оскільки його виробництво в кілька разів перевищує споживання.