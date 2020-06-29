Трудовий колектив виробника «Семок» звинувачує нардепа Лубінця у рейдерстві

Трудові колективи групи компаній, що виробляє українські снеки, спрямували до Верховної Ради України колективне звернення із проханням захистити їх від рейдерства.



На думку підписантів, замовником рейдерської акції є народний депутат України Дмитро Лубінець. Даний депутат публічно виступав із підтримкою судових рішень, які малі забрати виробничі потужності підприємства у теперішніх власників.



Завод по виробництву снеків та товарів для дому знаходиться у Синельниковому Дніпропетровської області та виробляє продукцію популярних торгівельних марок «Семки», «Козацька слава» та інші.



На початку червня 2020 року рішенням Зарічного суду Сумської області на майно заводу було накладено арешт, планується передача виробничих потужностей через АРМА новим власникам. На думку представників підприємства, арешт накладено по справі, до якої власник майна ТОВ «Волана» не має ніякого відношення.



Це справа кількарічної давнини по підозрі громадянину Ш. у спробі «змінити кордони України». За кілька років слідства Сумська СБУ не змогла довести ні склад злочину, ні підтвердити якісь дії підозрюваного.



Працівники заводу обурені такими діями правоохоронців та влади і вимагають у Голови Верховної Ради розглянути дії Д. Лубінця на засіданні комітету з депутатської етики. Під колективним зверненням поставили свої підписи більше ста співробітників підприємства, також вони відіслали делегацію до Києва, яка має особисто добиватися запинки рейдерської атаки та покарання винних у її організації.