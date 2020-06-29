

У розпал пандемії коронавіруса Україна продала за кордон 500 тонн медичних масок, повідомляє народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп зазначає, що 18 тонн масок випустили на продаж в Росію. У той же час Збройні сили України забезпечити масками не змогли.

«Китаю продавали по 45.000 $ за тонну, Польщі по 18.700 $, а в Росію дешевше — тільки по 3.300 $ або по 25 копійок за маску (!!!)», — повідомляє нардеп.

в підтвердження Ар’єв опублікував відповідь в. о. голови митниці Ігоря Муратова на свій депутатський запит.

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Ар’єв: Україна продавала дефіцитні маски в РФ оновлено: 29 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0