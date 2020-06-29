«Відрижка природи»: у мережі обговорюють відео «сміттєвої» річки після зливи на Закарпатті

В мережу виклали відео з Закарпаття, що сильно постраждав від паводку, як і інші західні регіони країни, де бурхлива річка несе в бік Словаччини гори сміття.

Кадри зняв депутат Міжгірського сільради Михайло Цендра. Дрова, пляшки, колеса… Темрява, просто тьма… Катастрофа… Красиво, так? Всі люди на відео знімають! Це словакам йде „подарунок“… Кажете, що винні президенти, але біду самі собі робите», — говорить депутат.

Під цим постом інтернет-користувачі залишили чимало коментарів, суть яких зводиться до одного — з природою жарти погані…



