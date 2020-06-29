Настя Каменських показала стильний літній образ

Українська співачка Настя Каменських поділилася з фанами новими знімками на своїй сторінці в Instagram.

33-річна зірка розмістила два фото, на яких продемонструвала стильний літній образ. Зокрема, Каменських позувала в рваних джинсових мінішортах і неоново-салатовому топі оригінального асиметричного крою з одним рукавом і з блискавкою по діагоналі.

Стильний аутфіт Каменських доповнив оригінальний nail-арт в стилі «інь-янь». Так, нігті на одній руці артистки були білого кольору, тоді як на іншій — чорного.

«Бажаю всім яскравої п’ятниці. Яке фото більше подобається? 1 або 2?» — звернулася вона до фоловерів.

У коментарях фани активно обговорювали, яке з двох фото їм подобається більше, а також писали безліч позитивних слів, називаючи Каменських стильною красунею:

«Ти у всіх образах дуже красива», «Ти просто ВАУ!», «Красуня», «Обидві!», «Ну яка крута дамочка!», «Дуже яскравий наряд, просто супер», — пишуть в Мережі.

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Желаю всем яркой пятницы 💚 ⠀ Какое фото больше нравится? 📷 1 или 2? ⠀ #bright #friday #mood

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 26 Июн 2020 в 2:40 PDT

: nv.ua

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