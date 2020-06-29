«Не хочу піарити деструктивні дії влади»

Ведучий «Вістей» назвав голосування за поправки «злочином» і звільнився з телеканалу

Красноярський ведучий «Вістей» (телеканал ДТРК «Красноярськ») Володимир Жарінов написав заяву про звільнення, зазначивши, що не хоче «піарити відверто деструктивні дії влади» і «брати участь в цьому божевіллі» — голосуванні за поправки до Конституції. Про це журналіст написав на своїй сторінці в Facebook.

«Йду з дивним відчуттям. Протягом семи років я писав гарячі новини, готував репортажі з місць подій, вів випуски новин і намагався бути об’єктивним. Але те, що відбувається зараз — вище мого розуміння. Поправки до Конституції — історичне злочин. До отпиариванию якого залучають якусь сумнівну вікторину (один з організаторів, прости господи, «Асоціація юристів Росії»), думки списаних історією «віпів» — саме в лапках, якісь подачки на дітей…», — заявив Жарінов.

За його словами, він «впав у ступор», коли регіональні депутати «дружно схвалили поправки». «Після цього я зрозумів, що самоповага для проголосували «за» — просто слово з іншої реальності. Ну тобто зрозуміло, що депутати не повинні піклуватися про виборців (у цьому суть сьогоднішньої демократії), але свій-то інтерес, своє майбутнє продавати… І все відбувається абсолютно обивательсько — це мене просто вбиває, — додав він. — За всю кар’єру мені не доводилося піарити відверто деструктивні дії влади. І зараз не хочу. Я бачу єдиний вихід, щоб не брати участь у цьому божевіллі — звільнитися. Ну і, зрозуміло, голосувати не піду».

Нагадаємо, 25 червня почалося загальноросійський голосування за поправки до Конституції РФ, головним днем плебісциту визначено 1 липня. В основний закон країни запропоновано внести більше 200 змін, ключове з яких — «обнуління» президентських термінів Володимира Путіна. При цьому в бюлетені немає окремих пунктів для кожної поправки, проголосувати можна тільки за весь пакет змін. Питання одне: «Ви схвалюєте зміни в Конституцію РФ?» Ви можете відповісти «так» або «ні».

Президент РФ підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок 14 березня. Через два дні документ схвалив Конституційний суд, наступний крок — загальноросійський голосування за запропонованими поправками. Ключова поправка дозволить Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року. Серед інших поправок — згадка в Конституції Бога, російської мови як мови «державотворчого народу», а також заборона на «фальсифікацію історії». Крім того, поправки передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади, пріоритет російських законів над міжнародним правом, закріплюється поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.