У Франції рекордно низька явка у 2-му турі місцевих виборів

Явка у 2-му турі місцевих виборів у Франції стала рекордно низькою.

Як пише “Європейська правда“, про це повідомляє Le Figaro.

За останніми даними міністерства внутрішніх справ на 17:00 28 червня, явка складала 34,67%, що на 4% менше, ніж під час голосування у першому турі місцевих виборів 15 березня (38,77%).

Водночас, це майже на 18% менша доля, порівняно з іншим туром місцевих виборів у 2014 році, коли голосували 52,36%, та майже на 20% менша, ніж у 2008 році (54,45%).

Це приблизно співпадає з даними різних соціологічних опитувань: згідно з результатами, не збиралися брати участі у голосуванні близько 60% людей. Явка дуже відрізняється залежно від регіонів. Зокрема, одна з найнижчих – у Парижі, де на 17-00 проголосували близько 24% виборців. Водночас, у Південній Корсиці, на дільниці з’єднання явилися 71% виборців, що поки що є найвищим показником в країні. Однією з причин низької явки міг стати острах заразитися коронавірусом.

Нагадаємо, другий тур місцевих виборів у тих громадах, де результати 1-го туру не стали вирішальними, мав проходити ще 22 березня, але його довелося переносити через епідемію коронавірусу. Нова дата голосування тривалий час лишалася під питанням, розглядався варіант перенести вибори на осінь, або й взагалі на січень 2021 року.

У підсумку вибори призначили на 28 червня. Другий тур проходив з безпрецедентними санітарними заходами безпеки. Зокрема, виборцям дозволявся вхід на дільниці лише у захисній масці.