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Депутат Миколаївської облради заявив про самогубство дружини

29.06.2020

Дружина депутата Миколаївської обласної ради загинула від пострілу в голову з травматичної зброї. Сам чоловік заявив, що вона вчинила самогубство.

Про це повідомила прес-служба поліції Миколаївській області на своїй сторінці в Facebook. Правоохоронці відразу виїхали на місце події.

«Сьогодні, 29 червня, близько десятої години ранку в поліцію надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї заподіяла собі поранення в голову», – йдеться в пості.

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