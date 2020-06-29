Депутат Миколаївської облради заявив про самогубство дружини

Дружина депутата Миколаївської обласної ради загинула від пострілу в голову з травматичної зброї. Сам чоловік заявив, що вона вчинила самогубство.

Про це повідомила прес-служба поліції Миколаївській області на своїй сторінці в Facebook. Правоохоронці відразу виїхали на місце події.

«Сьогодні, 29 червня, близько десятої години ранку в поліцію надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї заподіяла собі поранення в голову», – йдеться в пості.