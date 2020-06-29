У 70 населених пунктах Західної України підтоплено майже 550 будинків, зруйновані об’єкти інфраструктури, – ДСНС

У західних областях України через негоду в 70 населених пунктах підтоплено 550 будинків, залишаються затопленими підвалами і присадибні ділянки місцевого населення, зруйновані автодороги, мости та інші об’єкти інфраструктури.

Про це ІА “Інтерфакс-Україна” повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводку…Всього на території області загинуло – 3 особи (Івано-Франківська область)”, – йдеться в ранковій зведенні відомства в неділю вранці.

У ДСНС відзначили, що в 70 населених пунктах підтоплено 550 будинків, 1 об’єкт соціальної та побутової сфери, затоплений 831 підвал, 1 898 тис. присадибних ділянок, зруйновано 150,5 км автодоріг, 83 мости, пошкоджено 582 км автодоріг і 220 мостів. Крім того силами ДСНС врятовані, евакуйовані з початку робіт – 2523 особи, протягом доби відкачано 32 904 тис. м куб. води (з початку робіт – 183 тис. 244 м куб) доставлені для населення 120 кг продуктів харчування (з початку робіт – 8628 кг) і 750 л питної води (з початку робіт – 25315 л). “Всього до ліквідації наслідків негоди залучалось 774 чол. і 291 од. техніки, з них від ДСНС 467 чол. л / с і 193 од. техніки (з них 2 вертольоти)”, – підсумували в ДСНС.