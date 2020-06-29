Ще два жителя Харківської області померли від коронавіруса

За весь період 80 жителів померли, 1070 — одужали.

Станом на 29 червня в Харківській області налічується 80 смертей, за добу померли ще дві людини. Це стало відомо з оновлених даних коронавирусной карти, опублікованій на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

Всього в регіоні виявлено 2098 випадків коронавіруса. За останню добу підтверджені ще 16 діагнозів.

В Україні коронавірус підтверджений у 43 628 чоловік. Після ускладнень від коронавіруса померли 1147 осіб, одужали — 19 027.

Найбільше хворих у Львівській області — 5292. Далі йде Київ — 4980 і Чернівецька область — 4745. У Рівненській області налічується 3638 хворих.

У п’яти областях — більше двох тисяч. Крім Харківської це — Закарпатська, Київська, Івано-Франківська та Волинська області. У Луганській області найменше випадків коронавіруса — 80.