У Китаї назвали три недоліки росіянок

Незважаючи на красу російських жінок, деякі іноземці побоюються брати їх у дружини через кілька недоліків. Про це йдеться в статті китайського журналіста на порталі Sohu.

Як зазначив автор матеріалу, зовнішність росіянок, яка приваблює чоловіків всього світу, у тому числі з Китаю, — найзагадковіше явище, поряд зі стереотипами про Росії про ведмедів і горілку. Однак, зазначає журналіст, такі шлюби укладаються рідко з «трьома цілком реальним причин».

Перша перешкода до шлюбу з росіянкою, на думку китайця, — відмінності в менталітеті та культурі. Іншою важливою причиною неможливості подружнього союзу він назвав зухвалий характер російських жінок. Зокрема, йому не подобається, що вони люблять випивати, демонструючи таким чином власне «я» і виявляючи свій справжній характер. Також журналіст вважає, що росіянки все роблять абияк, неакуратні в дрібницях і не вкладають душу у важливі справи.

Крім того, продовжив автор статті, ходить слух, що росіянки одразу після весілля починають втрачати форму і повніти і з цієї причини не розташовують до себе китайських чоловіків. Однак при цьому він запевнив читачів, що це не так і росіянки стежать за фігурою.

Разом з тим журналіст підкреслив, що при виборі майбутньої дружини слід виходити не з зовнішніх даних обраниці, а з її характеру і розуміння, що ви добре уживаетесь разом.

Раніше користувачка мережі розповіла про росіянина, який «купив» собі філіппінку, не говорить по-російськи. Вона порівняла це з рабством, однак пізніше визнала, що це все-таки звичайний шлюб. «Батькам за щастя вдало продати дочку в дружини європейцеві, і навіть російської», – написала вона.