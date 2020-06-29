«Такая нежная»: Ольга Фреймут в ночной рубашке очаровала фанатов стройной фигурой

Украинская телеведущая Ольга Фреймут получила широкую известность благодаря реалити-шоу «Ревизор», где она проверяла отели и рестораны на чистоту и качество сервиса. На днях она, уже будучи популярной теле-дивой, показал свое новое фото, на котором выглядит очень стройной.

Снимок она разместила в Инстаграм.

Так, на днях Ольга обнародовала в своем микроблоге фото, где позирует на ступеньках дома в ночной сорочке кораллового цвета. Легкая ткань и удачный крой одежды подчеркнули хрупкие черты фигуры телеведущей.

“Невероятно красивая”, “такая нежная, хрупкая”, “У вас такие аристократичные черты лица”, “обворожительная девушка”, – комментируют фото поклонники Фреймут.

: golos.ua