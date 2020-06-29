Рятують у реанімації: 20-річний хлопець посварився з коханою і простреливши собі обличчя з рушниці

На Житомирщині 20-річний юнак намагався скоїти самогубство.

Про це пише “Вголос”. Зазначається, що напередодні він посварився зі своєю дівчиною.

Повідомляється, що мешканець села Озадівки після зварювання взявши гладкоствольну мисливську рушницю, що залишилась йому від дідуся, та пішов у поле, де і вистрілив собі в обличчя. Молодика з вогнепальним пораненням було госпіталізовано до реанімаційного відділення Бердичівської міської лікарні.

Поліція вилучила зброю з місця події та проводити опитування свідків. Наразі правоохоронці намагаються з’єднання з’ясувати усі обставини трагічного інциденту.