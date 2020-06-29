Злива затопила популярний курорт Моршин

У Львівській області сильні зливи стали причиною підтоплення санаторіїв у курортному Моршині.

Як повідомляють в обласному главку Держнс, увечері в неділю, 28 червня, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що після сильної зливи затоплено підвали в п’яти об’єктах — чотирьох санаторно-готельних комплексах та місцевому Палаці культури.

«Бійці пожежно-рятувального відділення відкачали 142 кубометри води з підвалів трьох комплексів. У Палаці культури і готелі роботи не проводили — рівень води впав самостійно», — повідомляють у львівському главку Держнс.

Тим часом на сторінці «Стрий спільнота твого міста» в Instagram показали наслідки потопу.