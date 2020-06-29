Влада запускає масштабні перевірки: під прицілом пенсіонери і пільговики

Як стало відомо, в Україні почали перевірку одержувачів державних пільг. Відповідно до закону, прийнятого в минулому році, в інспекторів з’явиться можливість також перевіряти тих громадян, які вже не отримують соцдопомогу на протязі трьох років.

Як пише OBOZREVATEL, після верифікації деякі пільги можуть переглянути. Як стверджує міністр соцполітики України Марина Лазебна, зараз основне завдання тільки перевірка всіх одержувачів соцдопомоги, але і з’ясувати, які програми працюють неефективно і, можливо, їх потрібно буде переглянути.

«Поки не буду конкретизувати, але є певні програми, які створювалися з хорошими намірами і для позитивного ефекту, але насправді час показало, що там є маніпулювання», — підкреслила міністр.

Глава відомства розповіла, що українці, заради того, щоб отримувати соцдопомогу готові йти не тільки на приховування реальних доходів, але і на розлучення, фальсифікують документи. Завдяки новому закону, ініціатором якого є партія «Слуги народу», тепер будуть діяти нові правила перевірки — перевірка буде проводитися в три етапи.

Під час першого етапу будуть збиратися всі необхідні документи про одержувачі соціальної допомоги, після чого будуть перевірені на достовірність. У відомстві зазначають, що порушників досить легко виявити. Наприклад, людина, яка отримує пільги від держави не може придбати автомобіль вартістю понад 50 тисяч. До того ж інформація про власника авто є в госреестве, тому приховати покупку буде складно.

У другому етапі проводитися поточна верифікація. Перевіряються невідповідності в інформації про отримувача, аналізують дані.

Відповідно до третього етапу, перевірки доходів громадян, які перестали отримувати соцдопомогу, можуть проводитися протягом трьох років.