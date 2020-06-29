Дженнифер Энистон показала татуировку на запястье

Недавно Дженнифер Энистон поболтала со своей коллегой по сериалу «Друзья» Лизой Кудроу в прямом эфире. Актрисы вспомнили времена съемок, обсудили смешные моменты во время работы над сериалом и предстоящее воссоединение звездного состава «Друзей» в спецпроекте.

Одна деталь привлекла внимание поклонников Энистон больше, чем ее разговор с Лизой, — загадочная татуировка актрисы. На запястье левой руки Джен вытатуировано «11 11». Беседуя с Кудроу, Энистон активно жестикулировала и демонстрировала тату. Но ее значение до сих пор точно неизвестно. Татуировка появилась на руке Дженнифер в 2018 году. Некоторые фанаты предполагают, что это связано с ее датой рождения (11 февраля), но сама актриса пока не комментировала это предположение.

Также у Энистон есть татуировка на ноге в виде надписи Norman — это имя ее любимого пса, который умер в 2011 году. Сейчас у Дженнифер две собаки — овчарка Долли и терьер Клайд.

Во время разговора актрисы признались, что любят смотреть видеоподборки с неудачными дублями со съемок «Друзей».

За десять лет мы проделали такую работу… Мы были очень преданы друг другу, поэтому сериал имел успех,

— отметила Лиза.

И мы все еще любим друг друга,

— добавила Дженнифер.

: Новости Ю