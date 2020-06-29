В Ізраїлі росіянка змогла тричі взяти участь у голосуванні за поправки до Конституції

В Ізраїлі росіянка змогла тричі взяти участь у голосуванні за поправки до Конституції. Про це «МБХ медіа» розповіла сама мешканка Ізраїлю Яель Ильински. Вона змогла взяти участь в електронному голосуванні, а потім проголосувати в посольстві Росії в Тель-Авіві і в консульстві в Хайфі.

«Росіяни в Ізраїлі могли сьогодні голосувати у посольстві РФ в Тель-Авіві і в консульстві в Хайфі. Ні там, ні там не питають, зареєстрований ти на електронне голосування і ніяк це не перевіряють», — розповіла учасниця голосування.

Вона також зазначила, що її дочка, у якої немає права на голосування, теж змогла прийняти в ньому участь. «Моя дочка проголосувала в Хайфі, їй 18 через два тижні, але вони не перевірили вік», — додала Ильински. У Тель-Авіві вік голосуючій перевірили.

Раніше повідомлялося, що москвич зміг двічі проголосувати в Лондоні: в російському посольстві і електронно.