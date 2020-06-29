З’явилося відео, як у Києві безвідповідальний водій прямо на «зебрі» збив безвідповідального дитини

У Мережі з’явилося відео ДТП в Києві, внаслідок якого постраждав 11-річний хлопчик. Він був збитий на пішохідному переході, «забувши» злізти з самоката. Збив його водій з місця аварії зник.

Деталі: Прес-центр патрульної поліції Києва оприлюднив відеозапис ДТП, яке сталося на регульованому пішохідному переході.

На кадрах видно, як двоє хлопців на самокатах грубо порушили вимоги ПДР, не спішившись для перетинання проїзної частини, в результаті одного з них збив повертає ліворуч Renault.

Переконавшись, що дитина серйозно не постраждав, водій «француза» сів за кермо і втік.

Повідомляється, що пізніше горе-автомобіліста затримали. Тепер з ним працюють слідчі.