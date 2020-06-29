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Українські заробітчани кинулися в Фінляндії

29.06.2020

В цьому році у Фінляндії на сільськогосподарських роботах зайнято приблизно 9000 українців.

Про це у коментарі повідомила представник Міграційної служби Фінляндії Туулі Хухтилайнен.

«Всього Фінляндія видала 8,7 тисячі дозволів на сезонну роботу в 2020 році, в основному громадянам України», — зазначила вона.

Так, у 2020 році, у Фінляндії, на посадці і збиранні врожаю зайняті в основному українці і всего104 росіянина.

Хухтилайнен також повідомила, що в 2020 році в Україні видали 300 віз для сільськогосподарських робіт.

«Лише 67 громадян Росії отримали дозвіл на сезонну роботу. Приблизно така ж кількість була і в 2019 році. Але росіяни зазвичай прибували на сезонну роботу з візами», — додала Хухтилайнен.

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