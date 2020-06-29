Терористи атакували фондову біржу в Пакистані: вісім осіб загинуло

Терористи атакували фондову біржу в Пакистані в понеділок, 29 червня. Про це повідомляє Geo TV

Чотири зловмисника підірвали гранату і входу будівлі і почали стріляти з автоматів по людям. В результаті постраждали мирні жителі. Вісім чоловік вмерло, семеро отримали важкі поранення. Відвідувачів біржі евакуювали через запасний вихід.

Правоохоронцям, які прибули на місце події, вдалося ліквідувати терористів. На жаль, не обійшлося без втрат: троє охоронців і один поліцейський загинули під час перехоплення.

Поліція проводить перевірку будівлі біржі. Злочинці були одягнені в цивільний одяг, який носять співробітники правоохоронних органів у вільний від роботи час. У нападників вилучили ручні гранати, автомати АК-47 і інша зброя