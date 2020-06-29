У Росії журналіст «Вістей» відмовився піарити поправки в Конституцію і звільнився з телеканалу

У Красноярську ведучий програми «Вісті» на місцевому телеканалі Володимир Жарінов вирішив звільнитися, зазначивши, що він не хоче «піарити відверто деструктивні дії влади» і «брати участь в цьому божевіллі» — голосуванні за поправки до Конституції. Про це він написав у себе в Facebook.

За його словами, внесення поправок до Конституції РФ є історичним злочином. Журналіст підкреслив, що «він впав у ступор», коли регіональні депутати одноголосно підтримали внесення поправок.

«За всю кар’єру мені не доводилося піарити відверто деструктивні дії влади. І зараз не хочу. Я бачу єдиний вихід, щоб не брати участь у цьому божевіллі — звільнитися. Ну і зрозуміло, голосувати не піду», — підкреслив Жарінов.

Нагадаємо, 25 червня почалося загальноросійський голосування за поправки до Конституції РФ. У Мережі показали жителів окупованих територій Донбасу, який вивозили на голосування в Росію.