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Відпочинок в Одесі: стало відомо, на яких пляжах краще не купатися

29.06.2020

Незважаючи на те, що море в районі Одеси прогрілося до +25 градусів, морська вода поблизу п’яти пляжів курорту не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками, про що неодноразово попереджали фахівці.

За результатами досліджень Одеського лабораторного центру Моз, не відповідає нормативним вимогам вода на пляжах 10-й, 13-й і 16-ї станцій Великого Фонтану, а також вода на пляжах «Аркадія» і «Дельфін».

Мікробіологи повідомляють, що досліджували 93 проби в зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеси і в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському та Татарбунарському районах області.

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