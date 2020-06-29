Відпочинок в Одесі: стало відомо, на яких пляжах краще не купатися

Незважаючи на те, що море в районі Одеси прогрілося до +25 градусів, морська вода поблизу п’яти пляжів курорту не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками, про що неодноразово попереджали фахівці.

За результатами досліджень Одеського лабораторного центру Моз, не відповідає нормативним вимогам вода на пляжах 10-й, 13-й і 16-ї станцій Великого Фонтану, а також вода на пляжах «Аркадія» і «Дельфін».

Мікробіологи повідомляють, що досліджували 93 проби в зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеси і в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському та Татарбунарському районах області.