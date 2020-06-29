Суспільство не повірить у обнуління

Кремль забезпечує явку силовими прийомами, але не здатний породити довіру до процедури.

1,1 млн петербурзьких виборців — 28% від загального числа — до 28 червня вже проголосували (достроково) за поправки до Конституції. Переважна частина з них — «бюджетники» і пенсіонери: перше міська влада в масовому порядку зобов’язували голосувати достроково, друге настільки ж масово на замовлення тих же влади обдзвонювали «волонтери», закликаючи голосувати «за поправки». Звичайно, це ознака крайньої невпевненості влади в результаті, який наказано забезпечити, в поєднанні з моторошним страхом, що цей результат не буде досягнутий. І тоді з смольнинского ганку полетять адміністративні голови. Між тим, враховуючи, що наголос в ударному примус до голосування був зроблений на робочі дні 25-26 червня, схоже, що основний ресурс, що знаходиться в розпорядженні влади, майже вичерпано. І як досягти хоча б обіцяної ВЦВГД явки в 52.6%?

Показник і так на нижній межі. Мабуть, побоюються передбачати більше в умовах масового розуміння цілковитої фарсовості запропонованої процедури, коли голосують де завгодно і як завгодно: на робочому місці, у дворі, на лавочці, в багажнику легкового автомобіля, в сараї, в кузові «Газелі». Не забороняється (хоча в Петербурзі це після скандалу оголосили «невдалим жартом») навіть голосувати за родичів — мовляв, навіщо літнім людям витрачати час…

Висновок простий:

далі доведеться тупо малювати.

За приблизно такою схемою, про яку мені написали пітерські «бюджетники».

Працівників бюджетної установи оформили «спостерігачами від Громадської палати» і веліли спостерігати.

Потім сказали, що вони підуть по домівках — дивитися, як голосують достроково «надомники». Насправді, привели в якесь адміністративне приміщення, і член комісії довірливо повідомила:

«Нам сказали, що ви — надійні люди. Вас попередили, що ви повинні нам допомагати».

Потім видали роздруківки з будинкових книг і веліли заповнювати книги обліку виборців, які проголосували — з ПІБ, паспортних даних, часом «голосування», — і розписуватися за цих нібито проголосували. При цьому члени комісії і якісь невідомі присутні громадяни весело жартували, що, мовляв, ми потім всі бюлетені «проти» викинемо і замість них покладемо бюлетені «за»…

Все описане — 100-відсотковий склад статті 142 КК РФ. І у мене немає ні найменших сумнівів, що все описане — чиста правда. І що саме так будуть малювати і явку, і результати — користуючись повною відсутністю реального спостереження.

Власне, той факт, що за 27 червня вихідний день при «вуличному голосуванні» у дворах число проголосовших нібито зросла на 350 тисяч осіб (за день до цього було 760 тисяч) — доказ «малювання». Спеціально підійшов до «вуличного» ділянки у дворі мого будинку — проголосували 11 осіб. При тому, що в місті близько 2 тисяч виборчих дільниць — навіть якщо в середньому до ділянки підходило за 30 людей, більше 60 тисяч проголосували ну ніяк не набирається.

Взагалі, головна риса почалося голосування (це стосується не тільки Петербурга) — абсолютна безсоромність начальства, який залишки сорому.

Раніше у відповідь на звинувачення у використанні адміністративного ресурсу» слідували гнівні спростування і обурені заяви: мовляв, так як ви можете подумати? Тепер — все інакше.

Третій тиждень пишу скрізь, де можу, про примус бюджетників до голосування, цитую десятки листів, назви установ, імена керівників — і жодного спростування у «провокаціях» або «порушення обстановки».

З «нахабної посмішкою обесчещенного» (важко не згадати Фазіля Іскандера) чиновники відповідають в стилі

«Так, ну і що?».

З повною упевненістю, що за це нічого не буде. Що ніякої ЦВК, ніяка прокуратура і ніяка поліція не посміють перешкодити вирішенню важливої державної задачі — показати, як народ продовжує любити президента. Настільки, що готовий дати йому можливість правити ще шістнадцять років.

Але навіть серед, здавалося б, абсолютно керованого електорату все частіше виникають осередки опору.

Так, викладач технікуму «Приморський» Катерина Шашкова відкрито заявила, що керівництво технікуму примушує її голосувати достроково. При цьому їй заявили (цитую її звернення до мене), що

«у разі не виконання з мого боку порядку відкріплення і дострокового голосування 25-26 червня 2020 року на виборчій дільниці 18.2 гімназії № 41, я буду звільнена.

Коли я заперечила: на якій підставі мені було заявлено, що для початку мені скоротять навантаження до мінімуму, щоб не було економічно вигідно працювати, а потім звільнимо».

І кілька співробітників пітерської бібліотеки імені Маяковського відмовилися голосувати достроково, незважаючи на тиск. І виклали в Інтернеті скріни з корпоративного порталу бібліотеки, де написано: «ті, хто не зможуть проголосувати в бібліотеці на наб. р. Фонтанки, 46, ЗОБОВ’ЯЗАНІ (виділено мною — Б. В.) проголосувати на виборчій дільниці за адресою: Графський пер., 1, 25 і 26 червня з 16.00 до 20.00».

А бібліотекар Катерина Кутерницкая прислала мені і опублікувала в Мережі відкритий лист «Я не можу і не хочу більше мовчати».

Витяги з нього варто процитувати.

ЛИСТ БІБЛІОТЕКАРЯ КАТЕРИНИ КУТЕРНИЦКОЙ

«Нас змушують голосувати достроково на роботу в зазначені дні та години – така ж ситуація спостерігається в усіх бюджетних організаціях. Муки людей, які душать свою совість або намагаються зберегти її я спостерігаю щодня. Я б сказала, що «це — дно», але боюся, що постукають знизу. Чи Не нагадує вам це часи, коли «катівні» були реальністю? Коли люди озиралися кожну хвилину і боялися сказати слово? На нас у будь-який момент можуть почати тиснути, «потрошити» наше особисте життя, безцеремонно порушити наші особисті межі, розкривати акаунти…

Наша реальність — це посилення тиску і контролю. Але ми більше не будемо терпіти. І нас виправдає будь-який суд. Ми будемо стояти до кінця і захищати своїх колег – і старших, і молодших, якщо їх спробують зробити «крайніми» в цій ситуації. Росія змінилася. І, мені здається, люди нагорі (на самому верху) цього не розуміють. Ми усіма силами захищаємо честь своєї бібліотеки, яку дуже любимо і яку цінує весь Санкт-Петербург.

Саме блюзнірське – хороших людей змушують вступати погано. Роблять моральними каліками.

А люди повинні залишатися ЛЮДЬМИ, щоб бути справжнім живим НАРОДОМ, здатним дати світові прекрасне світле мистецтво, музику, кіно, науку, освіту, особистостей. А значить – у них повинна залишатися совість, честь, гідність та ідеали, які вони несуть майбутньому поколінню. Душа не повинна стати млявою пустелею, де не залишилося нічого крім страху і докорів сумління. Не можна зраджувати себе! Не можна зраджувати культуру – спадщина і совість цілої нації! Не МОЖНА!».

Нагадаємо, що за опитуванням Левада-центру, лише 25% підтримали б поправки Путіна до Конституції, якщо б на голосування разом з ним виносилася б «Конституція вільних людей», запропонована Громадським конституційною радою разом з «Яблуком». При цьому 28% підтримало б «Конституцію вільних людей», і 26% проголосували б проти обох проектів.

Це означає, що є дуже серйозний запит на альтернативу. Найсерйозніший за все путінські роки: жодного разу ще Путін не втрачав підтримки більшості.

І це означає, що в чесному суперечці з альтернативою путінські поправки не змогли б перемогти.

Тільки в нечесному — ще більш нечесному, ніж недавня гра «Сочі» проти хлопців з «Ростова». В такому, де команді суперника взагалі не дозволяється вийти на поле, оскільки ніякого іншого варіанту поправок до Конституції, крім «путінського» (та й то — «пакетом», без можливості оцінити кожну поправку окремо) на голосування не виноситься.

Саме тому всі сили влади кинуті на адміністративний примус «бюджетників» до голосування, на граничне полегшення процедур голосування, що спрощує роботу фальсифікаторів, і на «досрочку», результати якої легко буде замінити.

Так не організовують голосування за пропозиції, які популярні в народі. Так організовують голосування за вкрай непопулярні пропозиції.

Розтягнувши «загальноросійський голосування» на тиждень, влада, очевидно, прагнули зобразити його як всенародне свято демонстрації любові народу до президента.

Вийшло зворотне: розтягнутий на тиждень балаган, видимий кожному, хто спостерігає за подіями у себе у дворі або на вулиці — що б не показували по телевізору. І якщо на «голосування» припадає на протязі тижня або змушувати приходити, або зазивати з притопами і прихлопами — стає очевидним, що громадяни в масі своїй зовсім не зацікавлені в «путінських поправки».

І це означає, що якщо вранці 2 липня буде оголошено про нібито масової підтримки поправок до Конституції, — суспільство цього не повірить.