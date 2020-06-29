Терористи накрили мінами позиції ВСУ: поранені двоє захисників

У понеділок, 29 червня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. В результаті поранення отримали двоє українських захисників.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ОНС в Facebook, терористи били по позиціях воїнів ВСУ поблизу Кримського з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

«В результаті обстрілу ворожих двоє військовослужбовців збройних сил отримали осколкові поранення. Евакуаційної технікою воїнів доставили у військово-медичний заклад, де їм оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених задовільний. На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Захисники зазначили, що такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися діючих мирних домовленостей.

Втім підрозділу операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 червня російські окупанти здійснили ракетний обстріл з ПТУРа населеного пункту Пивничне поблизу Торецка. Ракета потрапила у двір житлового будинку, а її осколки пошкодили сусідні будівлі. На щастя, жертв серед цивільного населення немає. Втрат серед українських вояків у той день також не було.