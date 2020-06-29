Зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном може відбутися наприкінці липня, – заступник глави МЗС Боднар

В ході засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сійярто обговорили перспективи проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, яка може відбутися наприкінці липня.

Як передає ІНФОРМАТОР, про це в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” повідомив заступник глави МЗС України Василь Боднар.

“Обговорено перспективи проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Орієнтовно, це може бути кінець липня. Угорська сторона пообіцяла надати свої напрацювання за текстом меморандуму, який ми запропонували їм ще під час візиту міністра Дмитра Кулеби у Будапешт”, – сказав він. Боднар назвав переговори в рамках Комісії в Києві успішними і конструктивними.

“Сам факт проведення комісії після семи років перерви – це вже певний поштовх. Міністри особисто погодили і підписали відповідний протокол. Домовилися сприяти проведенню в найближчі тижні двох додаткових комісій за національним меншинам і питань освіти, а також будуть вжиті заходи для підготовки транскордонної комісії з розвитку прикордонної інфраструктури”, – підкреслив він. Крім того, за словами заступника міністра, сторони знайшли порозуміння щодо заходів з подолання наслідків паводків на Закарпатті.

“Наша сторона звернулася з пропозицією про притягнення загального чотиристороннього інженерно-саперного батальйону “Тиса”, завданням якого є допомога населенню під час паводків”, – зазначив він. Боднар додав, що всі питання не були вирішені, розбіжності залишаються, але їх намагаються звести до зрозумілого алгоритму рішення. Одним із способів вирішення питання забезпечення прав національних меншин у сфері освіти він назвав вдосконалення українського законодавства в рамках реалізації однієї з рекомендацій Венеціанської комісії, а саме – розробки нового закону про національні меншини.

“Для нас червоними лініями залишаються прийняті закони про освіту і державною мовою. Забезпечення прав національних меншин у сфері освіти можна здійснювати в контексті приватних шкіл, а також вдосконалення українського законодавства в рамках реалізації однієї з рекомендацій Венеціанської комісії, а саме розробки нового закону про національні меншини. Це шляхи, якими ми можемо йти далі в діалозі один з одним і вирішенні існуючих проблем, розбіжностей і наближення наших позицій. З цим розрахунком ми йдемо на зустріч президента і прем’єр-міністра”, – пояснив він. На питання про те, чи буде досягнута сторонами домовленість про питання освіти ще до зустрічі Зеленського та Орбана, Боднар відповів, що, ймовірно, буде досягнутий прогрес “Я думаю, що буде прогрес. Але чи вдасться остаточно врегулювати питання, я б не поспішав з такими висновками. Ми налаштовані на конструктив і на результат, але цей результат повинен бути взаємоприйнятними”, – підкреслив він.