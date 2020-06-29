Продаж автомобіля з пробігом

Настав час продавати свій автомобіль, і хочеться, щоб угода пройшла вигідно й швидко. Розберемося, які є способи продати свою стару машину.

На перепродажі яких машин можна заробити?

Не кожен авто в Україні легко продається. Це пояснюється різними факторами. Краще врахувати їх заздалегідь, щоб в майбутньому не зіткнутися з проблемами при оновленні автопарку.

Як непридатних можна взяти наступні моделі:

• Машини бюджетного типу. Це стандартні міські конфігурації, які зустрічаються на дорогах часто. У вигляді прикладу можна взяти малолітражки, попит на які зростає. Перепродати цю машину можна з мінімальною уцінкою, якщо вціліли основні вузли.

• Автомобілі преміум-категорії. Машини марки Porsche https://auto.ria.com/car/porsche/ можна продати за великі гроші. Секрет цих моделей полягає в тому, що з кожним роком вони дорожчають. Елітна техніка, як правило, випускаються в обмеженому тиражі і доступні далеко не для всіх. До того ж деякі види технологій не застосовуються на майбутніх авто.

• Ретро авто. До категорії таких не обов’язково відноситься преміум-сегмент. Ретро статус отримують машини, які не випускаються виробниками. Це можуть бути навіть самі бюджетні іномарки з вісімдесятих-дев’яностих. Перепродати авто можна не тільки цілком, але і на комплектуючі і заробити в 10 разів більше.

• Машини обмеженої серії. Цей клас автомобілів представлений не тільки популярними авто минулих років. Мова може йти про автомобілі, в яких провалилися продажу. Тим не менш, за ними сьогодні ведуть полювання багато колекціонерів.

Що може принести перепродаж по запчастинах?

Одна з цікавих напрямків роботи – це співпраця з розбірками. Компанії шукають запчастини або цілі машини, які в подальшому розбираються на окремі вузли.

Дилери намагаються ввести автовласника в оману. Водієві пропонується мінімальний цінник, а також аргументи на користь того, що його техніка не стоїть нічого окрім, як здати на металобрухт. Насправді все йде з точністю навпаки.

Автовласник може сам виставити машину на продаж або окремі вузли. Причому це не обов’язково двигун, підвіска або коробка передач. Хороші гроші можна виручити за логотип і дизайнерські аксесуари, оригінальний кермо і важіль КПП.

Можна викупити цей автомобіль після аварії, який знаходиться не на ходу за кілька 1000 грн. При грамотній продажу цей авто допоможе заробити на нову іномарку.

Продаж своїм знайомим і родичам

Такий варіант дуже привабливий, адже не доведеться довго шукати покупця, не буде обману під час операції. Родич – не чужа людина і з нею можна легко домовитися. Однак це приносить свої мінуси. Наприклад, покупець захоче знижку або оплату частинами протягом року. Крім того, до вас постійно будуть звертатися за допомогою в ремонті автомобіля і пред’являти претензії з приводу дрібних проблем машини. І після такої операції легко втратити хороші відносини з людиною.

Авторинок

Для продажу машини на авторинку потрібно витратити не тільки час, але і гроші. Справа в тому, що кожен день присутності на такому ринку оплачується, немає гарантії, що за один день автомобіль хтось купить. А ще на авторинку багато перекупників, які беруть будь-які машини за низькою ціною, намагаються ще більше знизити вартість авто. Спосіб неефективний.

Наклейка «Продаю» на задньому склі

Багато власників клеять таку наклейку і номер телефону на автомобіль. Після цього продовжують їздити по місту або залишають машину на видному місці, де багато людей. У сучасному світі при наявності інтернету такий спосіб втрачає актуальність. І коли будуть телефонувати з метою дізнатися детальніше про автомобіль, краще відповідати правду і не таїти, інакше покупці будуть відмовлятися, підозрюючи, що з машиною щось не так.

Автодилер

Продаж машини через посередника – це спосіб тільки для тих, хто хоче швидко позбутися від авто. Посередник купує машини за низькою ціною і надалі перепродує їх, отримуючи свою вигоду. Так, обману не відбувається, гарантія на продаж є, але гроші, отримані на руки колишнім власником, занадто малі. Вигоди немає.

Через Інтернет

Сьогодні це найідеальніший спосіб продажу. Розміщуючи оголошення безкоштовно, можна бути впевненим, що на машину звернуть увагу і нею зацікавляться. Але для цього доведеться постаратися. Необхідно викласти кілька фотографій з кузова, салону, двигуна, описати, що відбувалося з автомобілем, які були поміняні розхідники протягом останніх пару років.

Залучити покупця можна і наявністю приємного бонусу, наприклад, додаткових запчастин або комплекту гуми. Краще написати в оголошенні всю правду. На фотографії машина повинна бути чистою і доглянутою, так більше шансів вдалого продажу. Але знову ж таки є ризик нарватися на шахраїв і перекупників, які знижують вартість автомобіля.