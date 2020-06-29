Ляшко відповів Третьякової: На жаль, керують нами дебіли високої якості

Колишній народний депутат України Олег Ляшко звернувся до депутата «Слуги народу» Галини Третьякової, відповівши на її слова про те, що у безробітних народжуються діти «низької якості». Відеозвернення до неї він виклав у Twitter.

«Ця зелена дура назвала нас, інтернатівців, «дітьми низької якості». Я — це так званий дитина низької якості. Насправді, нас таких 90% в Україні. На жаль, керують нами дебіли високої якості», — сказав політик.

Ця зелена дура назвала нас, інтернатівців, «дітьми низької якості». Я — оця так звана дитина низької якості. Насправді нас таких 90% в Україні. На жаль, керують нами дебіли високої якості. pic.twitter.com/JQ3ojjLZVT

— Олег Ляшко (@OVLiashko) June 29, 2020

Яких саме людей мав на увазі Ляшка, говорячи про 90%, не уточнюється.