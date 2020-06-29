Американские эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей года

Первые три места заняли корейские бренды, принадлежащие одной компании

В 2019 году качество новых автомобилей осталось неизменным по сравнению с 2018-м. И это первый год без заметного прогресса, начиная с 2014 года, пришли к выводу эксперты американской компании J.D. Power.

Автопроизводители особое внимание уделяли информационно-развлекательной составляющей современных автомобилей. И это, отметил вице-президент J.D. Power Дейв Сарджент, находит большой отклик среди потребителей.

Первые три места в рейтинге, как и годом ранее, заняли Genesis, Kia и Hyundai. Все три принадлежат южнокорейской Hyundai Motor Group. При этом разрыв между тройкой лидеров и остальными брендами значительно увеличился. Эксперты отметили, что 16 из 18 моделей Hyundai Motor Group также входят в тройку лидеров в своих сегментах.

В то же время все 10 европейских брендов продемонстрировали результаты ниже средних. Самые большие проблемы у них связаны с информационно-развлекательными системами и электроникой.

J.D. Power впервые включила в свой рейтинг автомобили Tesla. Но поскольку компания не разрешила провести опрос среди своих клиентов, эксперты не включили оценки самых известных в мире электрокаров в официальные результаты исследования. При этом, сообщило издание Cnet, J.D. Power собрала достаточно данных, чтобы выставить оценки Tesla. И тогда компания Илона Маска заняла бы последнее место в рейтинге.

Методология J.D. Power основывается на отзывах владельцев в первые 90 дней после покупки новой машины. Второй год подряд самую высшую оценку получил Porsche 911.

: ubr.ua