Лукашенко назвав Білорусію єдиним союзником Росії

Білоруський лідер Олександр Лукашенко вважає, Білорусь залишилась єдиним союзником Росії в нинішній геополітичній обстановці. Фрагмент його виступи показали 28 червня в ефірі телеканалу «Білорусь 1».

«Єдиний союзник, який залишився у Росії, — Білорусь. І я часто [президенту РФ Володимиру] Путіну про це кажу: я тебе розумію, ти не можеш втратити Білорусь. Я розумію, що воювати, щоб зберегти Білорусь, ти теж не можеш. Чому? Тому що почався процес витискування Росії з дуже маржинальних ринків — Євросоюзу і України», — заявив він.

За словами Лукашенка, Росія не хоче втратити Білорусію ні політично, ні економічно, тому що та є другим після Німеччини великим покупцем російської нафти і переробляє її величезна кількість.

15 травня стало відомо, що Білорусь почне отримувати нафту з США. За словами глави МЗС країни Володимира Макеєва, початок постачань американської нафти вписується в стратегію Мінська щодо диверсифікації джерел постачання НПЗ Білорусії.При цьому на початку весни президент Білорусії Олександр Лукашенко пообіцяв, що країна продовжить купувати нафту в Росії, але буде працювати і з іншими постачальниками.