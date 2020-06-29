У Львові створили мурал в честь загиблого на Донбасі оперного співака Василя Слипака

У Львові з’явився яскравий мурал в честь загиблого на Донбасі відомого оперного співака Василя Слипака (позивний «Міф»). Соліст Паризької опери приїхав на фронт як волонтер в травні 2015 року і залишився воювати в лавах ДУК «Правий сектор». 29 червня 2016 року Сліпак загинув під час атаки бойовиків в районі Дебальцеве.

Як повідомляє «4 студія», відкривали мурал під виступ львівської хорової капели «Дударик». Саме в цьому колективі вперше розкрився талант юного Василя Слипака.

Мурал, присвячений Слипаку, відобразив співака на сцені театру «Опера Бастилія» і в період участі в бойових діях. Напис на картині — «Розплинуся в тобі і вічно житиму» — це рядок з «Молитви українського націоналіста». Побратими згадували, що це були останні слова смертельно пораненого «Міфу».