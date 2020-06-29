У Львові сталася масова бійка зі стріляниною

Чоловік жорстоко побив хлопця, який під час конфлікту, захищаючись, відкрив стрілянину з вогнепальної зброї. У підсумку хлопець поранивши нападника.

У Львові сталася масова бійка і стрілянина на вулиці Володимира Великого. Про це заявив «Укрінформ» з посиланням на керівника прес-служби патрульної поліції Львова Катерину Рибій.

За її словами, правоохоронці негайно прибули за адресою і виявили групу з близько 10 осіб. Вони вказали на особу, яка, за їхніми словами, стріляла в них з предмета, схожого на пістолет, і показали одного пораненого чоловіка. У потерпілого, 25-річного чоловіка, виявили рану в ділянці живота, сходжу на вогнепальну.

Крім того, за інформацією поліції, ще одна людина мала тілесні ушкодження голови, подряпані руки і ноги, її одяг був розірваний.

Біля житлового будинку правоохоронці виявили групу людей, між якими тривала суперечка. Як стало відомо, чоловік жорстоко побив хлопця, який під час конфлікту, захищаючись, відкрив стрілянину з вогнепальної зброї. У підсумку хлопець поранивши нападника.

Правоохоронці викликали «швидку», і обох чоловіків негайно доставили в лікарню. Лікарі надали першу допомогу і переконалися, що життю і здоров’ю пацієнтів нічого не загрожує. Після цього обох винуватців правоохоронці супроводили під Франківське відділення поліції міста Львова для пояснень.

Слідчі вилучили гільзи з пістолета і у всіх затриманих взяли аналізи на вміст алкоголю в крові.