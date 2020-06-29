Почали капати глюкозу: побратими «Сармата» голодують вже 21 добу, здоров’я погіршується

Побратими вбитого добровольця Віталія Олешко на прізвисько «Сармат» вже 21 добу голодують під стінами Офісу Президента. Стан їх здоров’я погіршується.

У коментарі журналістам 24 каналу, один з учасників голодування Олександр Пічників з позивним «Пеха» розповів про стан учасників голодування.

Що відомо про стан здоров’я ветеранів

Самопочуття так собі. Капають глюкозу, вже мозок починає «від’їжджати». Шкода, що не дооцінюють нас і нашу мотивацію,– сказав Пічників.



Ветерани-побратими Сармату знаходяться під крапельницями / Фото Олександра Печникова

Зазначимо, що минулого тижня стан Олександра Печникова різко погіршився, до нього викликали лікаря. Від госпіталізації чоловік відмовився, хоча лікарі визнають, що стан його здоров’я наближається до критичного.

Незважаючи на загрозу здоров’ю, «Пеха» вирішив залишатися на акції протесту на Банковій до кінця. На прес-конференції він пояснив, що має моральний обов’язок перед убитим Сарматом, оскільки під Иловайском Олешко не залишив його пораненого, з-за чого сам потрапив у полон.

Після крапельниць та підтримуючої терапії стан Печникова стабілізувався. У той же час лікарі, які стежать за станом здоров’я голодуючих, призначили їм усім обов’язкову щоденну підтримуючу терапію.