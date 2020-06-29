Ученые обнаружили “зловещие щупальца” в клетках, инфицированных коронавирусом

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в Германии пришли к выводу, что у инфицированных коронавирусом нового типа клеток возникают продолговатые отростки, позволяющие ему быстрее распространяться по организму, пишут издание Financial Times и агентство ТАСС.

Эти отростки ученые описывают как “длинные нити, которые проделывают отверстия в других клетках, и через туннель вирус переходит от клетки к клетке”. Согласно их гипотезе, эти “зловещие щупальца” ускоряют распространение инфекции.

Авторы исследования также отмечают, что в борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19 можно использовать медикаменты, разработанные для лечения рака, который тоже пытается найти “ахиллесову пяту” клетки.

: newsru.co.il