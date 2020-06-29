«Русь сидить»: у Москві поліцейські затримали чоловіка з інвалідністю за те, що він не відкрив їм двері

У Москві співробітниці поліції силою відкрили двері в квартиру, поваливши на підлогу чоловіка з інвалідністю, і затримали його, повідомила в фейсбуці голова «Русі сидить» Ольга Романова.

Як розповіла правозахисниця, в березні мешканка району Аеропорт Ольга взяла участь у якості понять в обшуку у справі про наркотики. За інформацією Романової, понятих попросили почекати в коридорі, а потім показали пакетик з насінням, що лежить на столі. При цьому, стверджує голова «Русі сидить», Ольгу попросили підписати, що вона бачила, як пакетик знайшла поліцейська собака і його вилучили з шафи. Жінка відмовилася ставити свій підпис і зазначила, що не бачила, як співробітники поліції вилучали пакетик, і не знає, коноплі в ньому знаходиться, написала Романова.

У червні Ользі зателефонувала співробітниця ОВС «Савеловський» Тавадян, попросила прийти 27 числа на допит і «змінити свідчення», – розповіла правозахисниця.

За день до призначеного допиту Ольги не було вдома. У квартиру подзвонили. «Відкривати пішов чоловік, інвалід другої групи, переніс важкий інсульт, частково паралізований на праву сторону. Йде він не швидко», — підкреслила Романова.

За її словами, там стояли дві співробітниці поліції — одна була в формі, обидві не представилися і не пояснили, навіщо прийшли. Жінки «почали стукати» і, коли чоловік все ж відкрив, почали «рвати двері на себе», зазначає правозахисниця. Одна з них поставила ногу в отвір, і поліцейські почали тягнути двері. «Рвонули двері, чоловік вилетів за нею, пошкодив руку та палець на нозі. Кров. Лежить на підлозі, приходить до тями», — додала Романова.

Як стверджує голова «Русі сидить», тільки після цього прийшли представилися: з Тавадян була дознавательница Уляна Гакун. Вони почали знімати лежачого чоловіка на телефон і попросив сусідів викликати наряд поліції, запевняючи, що той на них напав.

Поліцейські затримали чоловіка Ольги і відвезли в ОВД по району Аеропорт. За словами Романової, там йому «загрожували уголовкой» про нападі на співробітників поліції, але потім поставили адміністративну статтю про непокору поліцейському (стаття 19.3 КоАП). Затриманого залишили в ОВС на ніч і відпустили лише 28 червня.